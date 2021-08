Ein Leben lang hassen

Christian Thiel/imago stock&people Alle bekommen ihr Fett weg: Butterexperte Joachim Lottmann

Wer hätte das gedacht. Ausgerechnet »Lügeneimer« (R. Goetz) Joachim Lottmann könnte ein überraschendes Comeback feiern, weil er mit »Sterben war gestern« das Buch der Corona­stunde geschrieben hat: leicht und locker, flockig und ironisch, bis ins kleinste komisch, und zum vielleicht ersten Mal tatsächlich einigermaßen gut durchgearbeitet. »Sterben war gestern«, sein insgesamt zwölfter Roman, spielt in der Jetztzeit; es geht kurz vor der Pandemie los und endet mit dem Terrorangriff von Wien im Herbst letzten Jahres, kurz vor der zweiten Welle.

Dabei schickt er sein Alter ego ­Johannes Lohmer erneut auf die ­Suche nach dem Glück der Jugend. Was er statt dieser Jugend aber findet, ist der Wahnsinn, der seit einigen Jahren überall ausgebrochen ist. Der Coronairrsinn, der alternative Wahnsinn, die Verschwörungsmythen, die Identitätspolitiken, die digitalen Räuber-und-Gendarm-Spielereien, die Cancel Culture und die Greta-Trump-Dichotomien, die Rechten und die Linken, sie alle spielen in diesem Buch eine Rolle, und sie alle bekommen ihr Fett weg. Und zwar reichlich – und verdient.

Vermutlich hat der Rezensent noch nie soviel angestrichen und so oft gelacht und sich immer auch mal ertappt gefühlt bei einem Lottmann wie hier. »Die einzigen Freunde kritischer Journalisten sind andere kritische Journalisten. (…) Nie sollte ein kritischer Journalist die Hoffnung hegen, von ihm beschriebene Menschen könnten echte Freunde werden. Irgendwann finden sie immer irgendeinen Halbsatz, den sie ehrverletzend finden und für den sie den kritischen Journalisten hassen können, und zwar ein Leben lang. Denn das ist es immer, was sie so aufregt, die angebliche Ehrverletzung. Dafür gibt es kein Verzeihen, keine Entschuldigung, (…) niemals. ›Du hast geschrieben, meine billigen Schuhe hätten unschön geglänzt, du bist für mich gestorben, und meine Frau sieht es genauso.‹«

Es ist aber auch so: Die Zeiten haben den immer umstrittenen, weil nie ernsthaften Autor links wie rechts überholt. Plötzlich ist Lottmann, der alte Provokateur, ein neuer Ruhepol, ein heiterer Chronist des allgemeinen Wahnsinns, eine Art neuer deutscher Ephraim Kishon. Je wahnsinniger das Diskursfeld, die allgemeine Lage geworden ist, desto vernünftiger wirkt der Autor, der einstmals die neue Art der Popliteratur schon in den 80er Jahren miterfand (»Mai, Juni, Juli«) und in den ausgehenden 90er Jahren erfolgreich torpedierte (immer noch guter Roman über die steinharten frühen Berliner nuller Jahre: »Die Jugend von heute«).

»Das Ganze erinnerte mich auf das Unangenehmste an meine eigene Jugend, in der ja noch mehr demonstriert worden war als heute. Es war derselbe Sound, dieselbe Sprache, dasselbe Pathos, derselbe heilige Ernst, dasselbe kindische Wir-Gefühl. Man merkte auch dem letzten kleinen Ordner, der in ein Megaphon sprechen durfte, an, wie sich sein Ego aufblähte (…). Die Welt wurde aus den Angeln gehoben, jetzt, durch ihn! Andere bekamen ihr Wichtigkeitsgefühl durch dieses spezifische Behördendeutsch, das auf Demonstrationen gern gesprochen wurde, um seriös daherzukommen und nicht wie ein zusammengewürfelter Haufen versprengter Deppen, der man ja in Wirklichkeit war.«

Lottmann streift durch Berlin und Wien, trifft sich mit alten Bekannten und der Viertelprominenz aus deutschen Medien, flicht hier eine kleine Lolita-Liebesgeschichte ein und dort eine Betrachtung der Kinder der oberen Mittelschicht. Brennpunktschule, »Social Distancing«, die große Politik und die kleine, von den puritanischen Widersprüchen der »Wokeness« bis zu den abgehalfterten Vorstellung der »Altlinken« und den Spinnerten der Anticoronademos kommt alles vor. Für Linke der Gegenwart, als welche wir uns alle verstehen, ist das nicht immer leichte Kost, sie kommen in dem Buch insgesamt nicht gut weg. Auch die Konkurrenz von der Taz muss einstecken – wobei Lottmann fast durchgehend die Namen so verfremdet, dass man erst überlegen muss, wer gemeint sein könnte. Außerdem beherrscht er die dialektische Überspitzung: auch eine Kunst, die in Tagen des viralen Schwarzweißdenkens verlorengegangen ist. Schade eigentlich.

Natürlich hat das Buch auch Schwächen – die Episode mit der jungen Lana de Roy, die nirgendwohin führt, und die mit der jungen Hildegard, die gut beginnt, aber sich im Nichts verläuft. Auch das Treffen mit Gregor Gysi beginnt vielversprechend, hält dann aber kaum etwas davon ein. Aber um Kohärenz und Konsequenz oder große, sinnstiftende Handlungsbögen hat sich Lottmann nie groß gekümmert. Das wird er auch weiter nicht tun.