Den Aufstieg wagen

Den Rang von Peter Hacks als letzter Klassiker des deutschsprachigen Dramas braucht man jW-Lesern nicht zu erklären, dem Rest der Welt dagegen schon. Denn auch wenn zwischenzeitlich sogar einmal die FAZ seine literarische Bedeutung (wieder-)entdeckte: Gespielt wird er deshalb noch lange nicht. Kein Stück, dafür die nicht minder leichtfüßigen und formvollendeten Gedichte und Lieder Hacks’ bringt nun das Theater »Provinz Kosmos« unter dem vieldeutigen Titel »They ever come back« auf die Bühne. Die bewährte Regie von Jens Mehrle bürgt für Qualität, die Musik anderer Klassiker wie André Asriel, W. A. Mozart, Jacques Offenbach für Kurzweil. Auf der Homepage heißt es: »Vom Bergarbeiterball in Bitterfeld geht es zu den Galliern in Rom und mit Eurydike und Orpheus in die Unterwelt. Das Programm ist eine Einladung, nach einer Zeit der Theaterlosigkeit den Aufstieg zu wagen« – nehmen Sie sie an. (jW)

Termine: 11.8. Klosterhof ­Coswig; 13.–15.8. Georgengarten, Dessau-Roßlau; 16./17.8., Cranach-Hof, Lutherstadt ­Wittenberg; 7./8.10. Ferropolis, Gräfenhainichen

kurzelinks.de/theaterprovinzkosmos