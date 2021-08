imago/ZUMA Press Haben die Faxen dicke, treten in den Ausstand

Der Begriff »politischer Streik« ist in Deutschland vor allem für die Illegalisierung von Arbeitskämpfen vorgesehen. Dennoch ist jeder Arbeitskonflikt, bei dem sich Beschäftigte für ihre gemeinsamen Belange zusammenschließen, immanent politisch. Ganz besonders gilt dies für die Bahn, wo sich 95 Prozent der GDL-Mitglieder per Urabstimmung für einen Arbeitskampf ausgesprochen haben, wie die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer am Dienstag verkündete. Dass sie noch am Dienstag abend zu einer ersten zweitägigen Arbeitsnieder­legung aufrief, dokumentiert die Entschlossenheit der GDL, aber auch die Schärfe des Konflikts. Und diese erklärt sich wiederum daraus, dass es um mehr geht als um Lohnprozente.

Politisch ist die Tarifauseinandersetzung gleich in mehrfacher Hinsicht, auch wenn die GDL aus juristischen Gründen den Teufel tun wird, das so zu benennen. Erstens haben Streiks in Betrieben der öffentlichen Daseinsvorsorge generell eine politische Dimension. Denn wenn Züge nicht fahren, trifft das nicht unmittelbar den »Arbeitgeber«, sondern erst einmal vor allem diejenigen, die auf die Bahn angewiesen sind. Wenn es nicht gelingt, den Unmut auf die tatsächlich Verantwortlichen zu lenken – nämlich den Bahn-Vorstand, der bislang stets auf Eskalation gesetzt hat – wird es die Gewerkschaft schwer haben. Zweitens ist dies ein grundsätzlicher politischer Konflikt, der sich um die Frage dreht, wer für die Folgen der Coronakrise bezahlen soll: die Konzerne oder die Beschäftigten. Drittens ist der Bahn-Streik Teil der Auseinandersetzung mit der Klimakrise. Zu deren Überwindung ist der starke Ausbau des Schienenverkehrs eine zentrale Stellschraube. Das dafür nötige Personal ist nur mit guten Arbeitsbedingungen und einer angemessenen Bezahlung zu gewinnen. Die von der Bahn AG geplante Reallohnkürzung ist daher langfristig auch klimaschädlich.

Vollends zu einem politischen Konflikt wird die Bahn-Tarifrunde durch die Anwendung des sogenannten Tarifeinheitsgesetzes. Wir haben in dieser Zeitung mehrfach vorausgesagt, dass die von oben verordnete »Einheit« nicht zu größerer Geschlossenheit der Belegschaften führen wird, sondern zu scharfen Konflikten. Genau das geschieht nun, da der Konzern versucht, die GDL aus einem Großteil der Bahn-Betriebe hinauszudrängen. Ermöglichen soll dies das »Tarifeinheitsgesetz«, mit dem die Tarifverträge kleinerer Gewerkschaften verdrängt werden können. De facto würde damit das Recht auf gewerkschaftliche Organisationsfreiheit beschnitten. Das will die GDL zu Recht mit aller Macht verhindern.

Unmittelbar nach der Streikankündigung versuchte Bahn-Personalchef Martin Seiler, die mediale Empörungsmaschinerie anzuheizen, indem er den Ausstand als »Attacke auf das ganze Land« bezeichnete. Doch der Angriff kommt von der anderen Seite. Das in der öffentlichen Debatte deutlich zu machen wird in den kommenden Wochen entscheidend sein.