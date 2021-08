Microsoft: Bei Rückkehr in Büros Impfnachweis

San Francisco. Der US-Technologiekonzern Microsoft verlangt bei der Rückkehr seiner Beschäftigten aus dem Homeoffice in die Büros künftig einen Impfnachweis. Nötig sei er für »alle Angestellten, Lieferanten und Gäste, die die Microsoft-Gebäude betreten«, teilte Microsoft am Donnerstag mit. Der Onlinekonzern Amazon verlängerte angesichts der Infektionslage die Möglichkeit für seine Büroangestellten zum Homeoffice bis Januar 2022. Derzeit arbeiten viele der großen US-Technologiekonzerne an Konzepten für die Arbeit unter sich stetig ändernden Pandemiebedingungen. (AFP/jW)