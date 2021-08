Gezwungen statt erfolgreich

Julian Stratenschulte/dpa Unter dem Personalmangel im Gesundheitswesen leiden am Ende Beschäftigte und Patienten (Protest aus Anlass der Gesundheitsministerkonferenz am 16.6.2021 in Hannover)

In der Pflege mangelt es an Personal. Schon jetzt fehlen laut einer Studie der Universität Bremen aus dem Jahr 2020 bundesweit gut 100.000 Pflegekräfte. Dabei werden die Zahlen der pflegebedürftigen Menschen weiter steigen. Bereits 2017 ging das wissenschaftliche Institut der Krankenkasse AOK von mehr als fünf Millionen Pflegebedürftigen im Jahr 2050 aus. Die Entwicklung ist das Ergebnis der forcierten Marktorientierung in Gesundheitswesen und Pflege. Privatisierungen und die Einführung von Fallpauschalen durch die »rot-grüne« Bundesregierung 2005 haben dem Profitstreben jede Grenze genommen. Mehr Personal bedeutet mehr Kosten. Die Betreiber privater Kliniken und Altenheime, aber auch kommunale Träger versuchen bei diesen Kosten zu sparen.

Dieser Trend hat sich selbst bis zur Bundesregierung herumgesprochen. Nun soll die 2019 begonnene »Konzertierte Aktion Pflege« (KAP) der Bundesregierung Abhilfe schaffen. Mit verschiedenen Gesetzesinitiativen und einer großangelegten Aufklärungskampagne wollen das Bundesministerium für Gesundheit sowie das Familien- und das Arbeitsministerium die Zahl der Azubis in Pflegeberufen deutlich erhöhen. So wurden die Ausbildungsgänge Kinderkrankenpflege, Altenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege zu einer europaweit anerkannten Lehre zusammengelegt. Die Generalisierung der Pflege soll den Azubis mehr Wahlmöglichkeiten geben. Zudem sollen die in »sozialen« Netzwerken verbreiteten Werbevideos und die Serie »Ehrenpflegas« vom Bundesfamilienministerium Menschen in die Pflege locken.

Bereits mehrfach wurde die KAP öffentlich als Erfolg verkauft. Laut den Ende Juli vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen begannen 2019 etwas mehr als 57.000 Menschen eine Ausbildung in der Pflege. Das waren etwa 4.000 Menschen mehr als 2018. Auch 2020 unterschrieben mehr als 57.200 Menschen einen Vertrag als Azubi in der Pflege. Die beabsichtigte weitere Steigerung blieb damit aus. Wie das Statistische Bundesamt zudem unlängst einräumte, hatten noch im selben Jahr 3.600 Pflegeschülerinnen und -schüler ihren Vertrag wieder aufgelöst. »Ein Teil der Vertragslösungen«, so der Kommentar der Statistiker, münde jedoch »in einen neuen Vertrag bei einem anderen Ausbildungsbetrieb«. Genaue Zahlen werden dafür nicht präsentiert.

Der für Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen zuständige Dresdner Verdi-Sekretär Benjamin Ludwig erklärte im jW-Gespräch am vergangenen Freitag, für eine belastbare Bilanz der Ausbildungsoffensive sei es zu früh. Auf ihn wirke sie aber »in Artikulation und Umsetzung eher gezwungen als erfolgreich«. Der letzte Ausbildungsreport, so Ludwig, habe ergeben, dass »25 Prozent der Auszubildenden die Ausbildung in der Pflege« nicht beenden. Die Gründe, die Ludwig damals hörte, höre er noch immer, wenn er mit Azubis spreche. Sie würden unter der Diskrepanz zwischen in der Ausbildung theoretisch vermittelten Werten und der Realität leiden. Außerdem würden Pflegeazubis »regelmäßig als Vollkräfte eingesetzt« werden und seien damit oft überfordert.

Auch die Aussicht auf die zu erwartende Tätigkeit ist alles andere als verheißungsvoll, wie der Brief von Tim Sienknecht belegt, den die Gewerkschaft Verdi auf ihrer Internetseite veröffentlicht hat. Sienknecht hatte darin über die Situation in der Ausbildung berichtet und festgehalten, dass viele die Ausbildung hinschmeißen würden, weil es schnell klar werde, dass man »unter den Arbeitsbedingungen, die einen erwarten, nicht alt werden will.« Es sind gerade die Arbeitsbedingungen, die die Beschäftigten in Pflegeberufen verzweifeln lassen, das bewies schon 2018 die »Pflege Comeback Studie«. Diese hatte ergeben, dass mehr als 120.000 ehemalige Pflegekräfte sich eine Rückkehr in ihren alten Beruf vorstellen könnten, wenn sich die Arbeitsbedingungen wirklich verbessern würden.

Genau daran ändert die KAP jedoch nichts. Imagefilme wie »Ehrenpflegas« würden nicht helfen, meint auch Gewerkschaftssekretär Ludwig. Er sorgt sich um die Zukunft der Pflege. Nach dem Ende der Coronapandemie könnten viele »den Beruf verlassen«, fürchtet Ludwig. Es sei dringend nötig, dass sich die Pflegekräfte gewerkschaftlich organisieren und für Verbesserungen kämpfen. Auf die Bundesregierung braucht man dabei kaum zu hoffen, denn deren Veränderungen umschiffen wohl ganz bewusst das eigentliche Problem: Solange es in der Pflege um den Profit einiger privater Unternehmen geht, werden die Arbeitsbedingungen unerträglich bleiben.