Staatlicher Lohnkostenzuschuss

imago images / Eckhard Stengel Protest gegen den Ausstieg der Bremer Tageszeitungen AG aus der Tarifbindung (ohne Datum)

Zum Jahresbeginn 2019 wurde ein »sozialer Arbeitsmarkt« in Deutschland eingeführt. Mit Lohnkostenzuschüssen an »Arbeitgeber« von zunächst 100 Prozent werden Arbeitsplätze für Erwerbslose geschaffen, die in der Regel mindestens sechs Jahre Hartz IV bezogen haben und in dieser Zeit gar nicht oder nur kurz erwerbstätig waren. Im Mai 2021 wurden so 42.000 Arbeitsplätze gefördert.

Vergangene Woche legte der DGB in seiner Publikation »Arbeitsmarkt aktuell« eine Zwischenbilanz vor – konkret zum Einsatz des neuen Förderinstruments »Teilhabe am Arbeitsmarkt« nach Paragraph 16i SGB II. Dazu hat der Gewerkschaftsbund Angaben der Bundesregierung, Statistiken der Bundesagentur für Arbeit, den Zwischenbericht des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung sowie Erfahrungsberichte aus der Praxis ausgewertet.

Den Ansatz, Erwerbslosen, die »ansonsten kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, eine öffentlich geförderte Arbeit anzubieten«, bewertete DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel in einer Pressemitteilung vom 2. August positiv. »Erwerbsarbeit schafft soziale Teilhabe und Einkommen: Zwei von drei der Geförderten überwinden damit den Hartz-IV-Bezug«, so Piel. Das Instrument müsse dennoch »dringend gesetzlich nachgebessert werden«.

So wird etwa das Versprechen einer fünfjährigen Förderung in der Praxis nicht ausreichend eingelöst. Weit über die Hälfte (55,8 Prozent) der geförderten Arbeitsplätze sind auf maximal zwei Jahre befristet, nur ein Drittel (32,1 Prozent) der Arbeitsverträge hat eine Laufzeit von fünf Jahren, lautete der Hauptkritikpunkt des DGB. »Ein Herzstück des Sozialen Arbeitsmarktes ist die bis zu fünfjährige Förderdauer«, sagte Piel. Das schaffe »Planungssicherheit «für die Beschäftigten wie für die »Arbeitgeber«. Dass in der Praxis mehr als die Hälfte der geförderten Arbeitsverhältnisse nur auf maximal zwei Jahre befristet ist, müsse sich dringend ändern. »Eine mindestens vierjährige Beschäftigung sollte zur Voraussetzung für die Förderung gemacht werden.«

Teils nutzen Unternehmen den 100prozentigen Lohnkostenzuschuss in den ersten beiden Jahren, seien aber nicht bereit, die ab dem dritten Jahr anfallenden Eigenanteile zu tragen. Dieses Phänomen sei aber nicht immer mit »missbräuchlichen« Mitnahmeeffekten gleichzusetzen, hieß es vom DGB. Gemeinwohlorientierte Einsatzstellen hätten oftmals objektive Schwierigkeiten, einen Teil der Arbeitskosten zu finanzieren. Sie bieten in der Regel gesellschaftlich sinnvolle Dienstleistungen an – beispielsweise Begleitdienste für Ältere im ÖPNV – mit denen sich kaum Erlöse erwirtschaften ließen. Der DGB forderte daher eine verstärkte Förderung für solche gemeinwohlorientierten Einsatzstellen.

Zudem ist das Förderprogramm zu klein dimensioniert. Zur Zeit erhalten nur 7,5 Prozent der Erwerbslosen, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden und deshalb gefördert werden könnten, tatsächlich ein Arbeitsplatzangebot.

Weiter kritisierte der DGB, dass Frauen und Erwerbslose mit Migrationshintergrund bei der Förderung unterrepräsentiert, die geförderten Beschäftigten »vom Schutz der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen sind und tarifgebundene Arbeitgeber benachteiligt werden«, da nicht alle tariflichen Einkommenskomponenten bei der Berechnung der Lohnkosten berücksichtigt werden. Zudem müsse der Lohnkostenzuschuss mit anderen Hilfen zur Arbeitsaufnahme wie etwa Fahrkostenzuschüssen kombiniert werden können, was zur Zeit gesetzlich ausgeschlossen ist. (jW)