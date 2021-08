Immer dasselbe

imago images/Mary Evans Wenn wir nur noch eine einzige Band hören dürften – die Slits wären im Rennen (1979)

Der Weltklimarat hat seinen neuen Bericht vorgelegt. Der erste erschien 1990 – »und da stand eigentlich schon im Prinzip alles drin«, wie der Klimaforscher Mojib Latif am Montag im Interview mit dem Inforadio (RBB) sagte: »Erstens: Die Erde erwärmt sich. Zweitens: Der Mensch ist die Ursache. Und drittens: Der Klimawandel ist gefährlich.« Was im neuen Bericht steht, kann in der Montagausgabe der DLF-Sendung »Forschung aktuell« nachgehört werden. Im Hörspiel »Mommsens Block« (DS Kultur/HR 1993; Di., 20 Uhr, DLF) geht Heiner Müller der Frage nach, warum Theodor Mommsens Werk über die römische Geschichte unvollendet blieb.

Klaus Walter fragt »Was ist ­Musik« (Mi., 8 Uhr, Byte FM) und gibt eine Antwort im Titel: »Wir spielen immer nur dasselbe IV.: I heard it through the Grapevine«. Es geht u. a. um den berühmten Song und seine verschiedenen Interpretationen von Gladys Knight & The Pips bis zu The Slits.

Schreibwillige auf der Suche nach Ruhe: In Marcy Kahans »Salzburg in London« (WDR 1999; Teil 1/2 Mi., Teil 2/2 Do., 19 Uhr, WDR 3) macht sich eine Drehbuchautorin auf an die Themse, um ihr Skript fertigzustellen. Ruhe findet sie aber auch dort nicht.

In Hugo Rendlers Radiotatort »Du hast mich nie geliebt« (SWR 2021; Ursendung Mi., 20 Uhr, Bayern 2 und Wdh. Fr., 19 Uhr, SWR 2 und WDR 3) geht es für das Ermittlerduo Finkbeiner/Brändle ins Schlagermilieu. In Judith Kuckarts »Jagd auf Tilla Fuchs« (SWR 2020; Mi., 22 Uhr, DLF Kultur) sind zwei Liebende mit der Verwandlung der Frau in einen Fuchs konfrontiert. Und dann bricht auch noch die Jagdsaison an.

Im Livestream und auch vor Ort in der Berliner Akademie der Künste startet am 12. August das »Berliner Hörspielfestival« mit einem bunten Programm aus freien Hörspielen im Wettbewerb. Mit dabei sind u. a. Felix Kubin und Hermann Bohlen in Werkstattgesprächen. Auch aus der freien Szene stammen die Stücke, welche die »Kurzstrecke 112« (Eigenproduktion/DLF Kultur 2021; Fr., 0 Uhr, DLF Kultur) vorstellt.

Ein ungeschnittenes O-Tonhörspiel von Bernd Baader kann man mit »Bei Hannah Höch, Berlin-Heiligensee, 12. August 1977« (BR 2017; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) genießen. Und in der ORF-Featurereihe »Klimaperspektiven« läuft Franziska Doraus »Was, wenn doch … ? Drei Perspektiven zur Klimakrise« (ORF 2020; Sa., 9 Uhr, ORF Ö 1) – auch als Podcast verfügbar. Um die Gleichberechtigung Homosexueller in Österreich dreht sich Mischa Zicklers Hörspiel »Silvester im August« (ORF 2019; Sa., 14 Uhr, ORF Ö 1). Ein Feature über betreutes Wohnen im Jugendalter bieten Stefan Kolbe und Chris Wright mit »Kleinstheim« (Eigenproduktion 2011; Sa., 18 Uhr, DLF Kultur). Sehr empfehlenswert ist auch Heinrich Manns Abrechnung mit dem Königreich Preußen und seinem berühmtesten Lenker: »Die traurige Geschichte von Friedrich dem Großen« (Rundfunk der DDR 1979; Sa., 20 Uhr, DLF).

Mit Franka Frei, Autorin von »Periode ist politisch«, geht Charlotte Weinreich dem »globalen Menstruationstabu« auf den Grund: »Stunde 1 Labor: Menstruation, Tabus und Periodenarmut – Ein Gespräch über die ›normalste Sache der Welt‹« (So., 0 Uhr, DLF Kultur). Anlässlich des 150. Geburtstags von Karl Liebknecht am 13. August läuft Paul Levis »›... mit dem Siegel der Justiz‹« (SWR 2015; So., 16 Uhr, HR2 Kultur), das sich mit der juristischen Vertuschung der Morde an Luxemburg und Liebknecht befasst. Noam Brusilovsky und Lucia Lucas sind mit »Die Arbeit an der Rolle« (SWR 2021; Ursendung So., 18.20 Uhr, SWR 2) am Start, und aus der Schweiz kommt Vicco von Bülows »Loriots Abend« (DRS/ORF 1990; Mo., 14 Uhr, SRF 1).