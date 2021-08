Hier ein Klirren, dort ein Knarren

imago stock&people Ist schon wieder Kirchentag? Die Lord’s Family suchte göttliche Visionen

Man glaubt es kaum in diesen Tagen, die durch moderne Technik, Kriege, rechten Terror, Großkapitalisten und andere Umweltzerstörer geprägt sind, dass es mal eine Zeit gab, in der wirklich an eine ideale Welt geglaubt wurde. Gut, dass es heute die für ein besseres Klima kämpfende Jugend gibt, Flüchtlinge trotz der rechten Regierungen und sinnloser Gesetze immer noch aus dem Meer gezogen werden und nicht mehr jeder ein übergroßes Auto als Lebensziel hat. Ende der 1960er Jahre, als sich die Hippies anschickten, die Welt zu übernehmen, und dann doch nur ihre Hirne mit süßem Rauch vernebelten, gab es junge Menschen, die nicht mehr so leben wollten, wie es ihre Alten taten. Arbeit sollte nicht mehr Kapitalisten reich machen, sondern die Gemeinschaft. Musik wurde einfach so gemacht, ohne damit unbedingt in die Hitparaden zu wollen oder sie auf eine Langspielplatte gepresst zu sehen.

In Nürnberg taten sich 1970 einige Langhaarige und Weltverbesserer zusammen, die ins Altmühltal zogen und von 1971 bis 1974 in Beilingries mitten im Wald lebten, liebten, arbeiteten und musizierten. Man nannte sich Lord’s Family, betete auch mal einen Gott an, der gerade frei war, verständigte sich auf den Buddhismus und zelebrierte ein mystisches und ökologisches Selbstverständnis. Die Family war so was wie die besseren Grünen, ist aber heute leider vergessen. Sehr früh begannen die Mitglieder der bayerischen Kommune mit Instrumenten und verschiedenen Sängerinnen und Sängern ihre psychedelischen Erfahrungen in Musik umzusetzen, dazu kam je ein Schuss christlicher Mystik und östlicher Spiritualität. Bei ihren zumeist sehr langen Stücken stand die musikalische Leistung im Hintergrund, vielmehr sollten die Mitspielenden eigene Ideen einbringen und die Schönheit der Töne spüren. Auf den Bühnen, die sie von Bremen bis München, Berlin bis Saarbrücken bespielten, kam es schon einmal vor, das Musikunkundige mit Klangbeigaben glänzten und dabei weder tonale noch atonale Kriterien berücksichtigten. Hier ein Klirren, dort ein Knarren und dann ein hölzerner Schlag.

Offizielle Aufzeichnungen der Auftritte gab es nicht, und an eine Veröffentlichung dachten Lord’s Family nie. Nun gibt es überraschenderweise doch ein Album, das Material aus dem privaten Archiv des ehemaligen Keyboarders Sepp Kuffer enthält. Wir erleben einige Sternstunden des Krautrock, die uns in die Raumzeit eintauchen lassen, göttliche und ökologische Visionen induzieren und fünfdimensionale Klänge mit kosmischer Wirrnis vereinen. Ruhig, versponnen, dann wieder aufrüttelnd. Das erinnert mal an Popol Vuh, mal an Guru Guru – es fiept, zwitschert, jubiliert, regt auf und an. Die »Mönche in Jeans« spielten alles, was ihnen gerade so durch die Gehirnwindungen rauschte, selbst verknödelte bayerische Folklore.

Doch wichtiger als die Musik waren der Lord’s Family immer die Texte, die zu den Melodien gesprochen wurden wie Predigten: »Wir werden die Luft nicht verpesten, wir werden sie atmen. Wir werden das Wasser nicht vergiften, wir werden es trinken … Gib uns eine neue Erde, gebt uns ein Stück von der Erde, sie gehört euch nicht.« Wen auch immer sie damit meinten, sie meinten es ernst.