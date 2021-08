Politik an Belangen der Mieter vorbei

imago images/Future Image Demonstration unter dem Motto »Gegen den Mietenwahnsinn« (Mai 2021)

Am Montag stellten 27 Berliner stadt- und mietenpolitische Initiativen das »Mietenpolitische Dossier 2021« vor und teilten dazu mit:

(…) »Viele Errungenschaften der letzten Jahre, die zu einer sozialeren Ausrichtung der Wohnungspolitik in Berlin führten, wurden von der Mieter:innenbewegung initiiert. Von hier kamen nicht nur Forderungen, sondern auch konkrete Umsetzungsvorschläge. An diese Tradition knüpfen wir jetzt mit dem ›Mietenpolitischen Dossier 2021‹ an«, sagt Lorena Jonas von der Initiative »23 Häuser sagen nein!«

Im »Mietenpolitischen Dossier 2021« analysieren die Autor:innen die Probleme auf unterschiedlichen stadt- und wohnungspolitischen Feldern: steigende Mieten, Verdrängung, Zwangsräumungen, Diskriminierung, fehlende Mitbestimmung und fehlender sozialer Neubau, der nicht vorhandene Schutz von Gewerbe und soziokulturellen Räumen, die Bodenfrage und auch die Probleme des digitalen Wohnungsmarktes. In den Beiträgen werden konkrete Lösungen entwickelt, die allesamt von der nächsten Landesregierung umsetzbar sind und sofortige Verbesserungen bewirken können. »Es kann nicht sein, dass auch unter Rot-rot-grün die Immobilienwirtschaft weiter einen höheren Stellenwert als die Belange der Mieter:innen hatte. Wichtige Projekte sind an den Mühlen der Verwaltung oder an Hinterzimmerpolitik gescheitert. (…)«, so Lisa Vollmer von »Stadt von unten«.

Dossier: https://iniforum-berlin.de

Der Klima- und Energiepolitiker von Die Linke im Bundestag, Lorenz Gösta Beutin, erklärte am Montag zum neuen Sachstandsbericht des Weltklimarats IPCC:

Alle Alarmglocken schrillen, aber die Feuerwehr bleibt in der Garage! Die Regierungen dieser Welt handeln beim Klimaschutz bisher nicht im Einklang mit der Wissenschaft und damit verantwortungslos und grob fahrlässig. Die Folgen des menschengemachten Klimawandels kommen wegen der interessengeleiteten Schlafwagenpolitik der Mächtigen schneller, häufiger und zerstörerischer als erwartet. Damit stellt der Weltklimabericht auch der Bundesregierung ein Zeugnis des Versagens aus, immerhin ist Deutschland das Land, das auf Platz vier der Länder weltweit steht, die seit der fossilen Industrialisierung am meisten vom CO2-Klimakiller in die Atmosphäre ausgestoßen haben. Das Weltklima ist nicht in Regierungsrunden verhandelbar. Die neuen Erkenntnisse übertreffen die jahrzehntelangen Warnungen der Klimawissenschaftler*innen. Die Klimakrise wird die Kluft zwischen Arm und Reich und zwischen globalem Norden und Süden weiter vertiefen. Ein Weiter-so-Tempo beim Abschied von Öl, Gas und Kohle wird die Lebensgrundlagen der Erde zerstören.

Die Linke im Bundestag fordert die Ausrichtung der deutschen Klimapolitik an Wissenschaft und CO2-Budgetansatz statt am Aktienkurs von VW, Lufthansa und RWE. Der Öffentlichkeit muss reiner Wein eingeschenkt werden, wieviel klimaschädliche Emissionen Deutschland im Einklang mit dem Pariser Abkommen noch ausstoßen darf. Damit Deutschland endlich einen fairen und sozial gerechten Beitrag zum weltweiten Klimaschutz leistet, muss ein ordnungspolitischer Klimaturbo gezündet werden: Kohleausstieg auf 2030 vorziehen, Gasausstiegsgesetz, Klimaneutralität 2035.