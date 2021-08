Gewonnen, aber verloren

REUTERS/Vasily Fedosenko Kurz nach den Wahlen: Gegner Lukaschenkos demonstrieren in Minsk (16.8.2020)

Am Anfang standen Dummheit und/oder Übereifer: In einer etwa hälftig polarisierten Gesellschaft ein 80-Prozent-Ergebnis zusammenzuschustern musste den Verstand jedes denkenden Belarussen beleidigen. Ein Ergebnis von 55 Prozent für den Präsidenten hätten sie wahrscheinlich noch zähneknirschend oder achselzuckend akzeptiert, aber aus einer gefühlten Mehrheit eine gezählte kleine Minderheit zu machen lief der alltäglichen Erfahrung der Leute zuwider. Das konnte nicht wahr sein, und dieser Affekt trieb sie anfangs auf die Straßen.

Dort hat Präsident Alexander Lukaschenko die Protestbewegung mit Hilfe der ihm gegenüber loyalen Polizei und des Geheimdienstes zerschlagen. Selbst die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja will für die nächste Zeit zu keinen öffentlichen Aktionen mehr aufrufen – der Preis für die Beteiligten sei zu hoch, schrieb sie in einem Aufruf zum Jahrestag der Wahl in Belarus. Sie mag eine Meisterin der hohlen Phrase sein, aber in einem hat sie vermutlich recht: Das erste Jahr von Lukaschenkos sechster Amtszeit hat die Gesellschaft verändert.

Zum einen ist der durch die weiß-rot-weißen Banner symbolisierte Nationalismus salonfähig geworden. Dass unter dieser Fahne auch die Nazikollaborateure der Besatzungszeit auftraten, interessiert eine Generation nicht mehr, für die diese Farben einfach etwas anderes und dem Regime Lukaschenkos entgegengesetztes sind – und deshalb »trendy«. Gleichzeitig hatte Lukaschenko schon vor der Wahl von 2020 den Kontakt zu den meisten Gebildeten verloren – sein Versuch, ein Neunmillionenland mit einer florierenden IT-Branche zu regieren wie eine Kolchose, hatte keinen Reiz mehr. Die Landbevölkerung, auf die sich das Regime sozial stützte, nimmt zahlenmäßig ebenso ab wie der Anteil der Menschen, die noch nostalgische Erinnerungen an die Sowjetunion bewahren.

Gerettet haben Lukaschenko neben den Knüppeln seiner Polizei russische Kredite. Der Präsident ist heute von Moskau abhängiger denn je. Gleichzeitig hat er durch die unterschiedslose Verfolgung aller seiner Gegenkandidaten auch Russland der Möglichkeit beraubt, gestützt auf irgendeine Fraktion des Apparats einen gesteuerten Machtwechsel vorzubereiten. Moskau klammert sich an Lukaschenko, weil er als der einzige erscheint, der Belarus zweifelsfrei im russischen Orbit hält und Moskau erlaubt, die NATO im Baltikum in Schach zu halten.

Aber diese Unterstützung hat ihren Preis. Nicht nur ökonomisch, sondern vor allem politisch. Russland entfremdet sich mit seiner Loyalität zu Lukaschenko der jüngeren Generation der Belarussen. Für Moskaus ohnehin nur schwach ausgeprägte Bestrebungen, »Soft Power« zu entwickeln, ist das ein weiterer Rückschlag. Sollte bei den Wahlen zur Staatsduma im September ein »belarussisches« Ergebnis herauskommen, könnten sich auch in Russland Minsker Verhältnisse wiederholen.