Enormes Tempo

Häufiger und länger: Dürreperioden begünstigen große Waldbrände wie die in Griechenland (Euböa, 8.8.2021)

Die Welt gerät aus den Fugen. Nahezu alle Gebirgsgletscher weltweit ziehen sich zurück. Die atmosphärische Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) ist so hoch wie seit mindestens zwei Millionen Jahren nicht, die von Methan und Lachgas, zwei anderen wichtigen Treibhausgasen, war mindestens 800.000 Jahre nicht mehr auf dem heutigen Niveau. Die Ausdehnung des sommerlichen Meereises auf dem Nordpolarmeer war im vergangenen Jahrzehnt so gering wie seit mindestens 160 Jahren nicht, und der Meeresspiegel steigt seit 1900 schneller als je zuvor in den letzten 3.000 Jahren, wobei der Anstieg sich seit 1990 von Jahrzehnt zu Jahrzehnt beschleunigt.

Am Montag hat der IPCC, der sogenannte Weltklimarat, einen neuen Bericht veröffentlicht, der keinen Zweifel daran lässt, wo die Ursachen zu suchen sind: Es sei »eindeutig, dass der Einfluss des Menschen« verantwortlich für »weitverbreitete und schnelle Veränderungen in der Atmosphäre, den Ozeanen, der Kryosphäre und der Biosphäre« ist. Mit Kryosphäre bezeichnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Welt des Eises. Das Ausmaß der jüngsten Veränderungen und der gegenwärtige Zustand des Klimasystems seien für viele Jahrhunderte, wenn nicht gar Jahrtausende, beispiellos. Letzteres weiß man aus diversen Untersuchungen von Pollen, Meeressedimenten, Eisbohrkernen, Baumringen und anderen Zeugen historischen und prähistorischen Klimas. Der IPCC hat für seinen Bericht mehr als 14.000 neueste wissenschaftliche Aufsätze gesichtet und die Erkenntnisse daraus zusammengefasst.

»Die harte Realität des Klimawandels«, so Petteri Taalas, der Generalsekretär der Weltmeteorologieorganisation, »entfaltet sich vor unseren Augen. Wir bekommen einen Vorgeschmack auf das, was künftigen Generationen bevorsteht. Einige der negativen Veränderungen sind nicht mehr rückgängig zu machen, aber andere können verhindert werden, wenn wir schnell, drastisch und nachhaltig die Treibhausgasemissionen reduzieren.«

Neu ist vor allem das enorme Tempo der Veränderungen. Seit 1970 ist die globale Temperatur schneller gestiegen als in den letzten 2.000 Jahren. Das vergangene Jahrzehnt war im Durchschnitt 1,09 Grad Celsius wärmer als die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Letzteres ist die erste längere Periode, aus der ausreichend vertrauenswürdige direkte Messungen vorliegen. Außerdem hatten sich bis dahin vergleichsweise wenig zusätzliche Treibhausgase aus menschlichen Aktivitäten in der Atmosphäre angereichert, so dass das Klima noch halbwegs dem der vorindustriellen Zeit entsprach. Verbesserte Datensätze und Analysemethoden haben dazu geführt, so der IPCC, dass die Erwärmung heute gegenüber dem letzten Bericht sogar noch als etwas höher eingeschätzt wird.

Es ist ein düsteres Bild, das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Zustand des Klimas zeichnen, und die Aussichten sind kaum besser. Diverse Forschergruppen haben unabhängig voneinander, aber auf Anregung des IPCC, verschiedene Szenarien mit weiter hohen, weniger hohen und auf Null reduzierten, einer ambitionierten Klimapolitik entsprechenden Treibhausgasemissionen durchgerechnet. Das Ergebnis: Ohne drastische Reduktion des Ausstoßes von CO2 und den anderen Treibhausgasen wird im 21. Jahrhundert die globale Erwärmung 1,5 und auch zwei Grad Celsius übersteigen. Die beiden einzigen Szenarien, die die globale Erwärmung auf unter zwei Grad Celsius beschränken, sehen für die zweite Hälfte des Jahrhunderts das Entziehen von Treibhausgasen aus der Atmosphäre im großen Stil vor.

Die Technologie dafür ist bisher weder bekannt noch vorhanden. Doch wie die Emissionen reduziert werden können, ist seit langem klar: Das Verbrennen von Kohle, Erdölprodukten und Erdgas muss eingestellt, die Entwaldung gestoppt sowie auch die Zementproduktion reduziert und umgestellt werden. Über die Wege, wie das im einzelnen zu erreichen ist und wie sich an den nicht mehr zu verhindernden Teil des Klimawandels angepasst werden kann, gibt es ebenfalls zahllose wissenschaftliche Arbeiten, die zwei weitere IPCC-Arbeitsgruppen zusammenfassen. Die entsprechenden Teilberichte werden im Frühjahr 2022 folgen. Anschließend werden noch im selben Jahr alle Berichte in einem Synthesereport zusammengefasst.