Weitere Anklage gegen Antifaschistin Lina E.

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat eine weitere Anklage gegen die Antifaschistin Lina E. erhoben. Neben der Mitgliedschaft in einer »linksextremistischen« kriminellen Vereinigung werde ihr nun eine weitere gemeinschaftlich begangene gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Das teilte die Behörde am Montag in Karlsruhe mit. E. soll 2018 zusammen mit drei anderen eine »der rechten Szene zuzuordnende Person« angegriffen und verletzt haben. Die Frau wurde im November in Leipzig festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheidet das Oberlandesgericht Dresden. (AFP/jW)