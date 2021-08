Frankfurter Pudding

»Also weeßte, Üdo, das gefällt mir gor nisch, was die Lagarde da macht. Während wir uns hier die Köppe heiß diskutieren wegen Impfzwang und Überschwemmung, friemelt die in Brüssel am ›CBDC‹. Du kannst doch englüsch, Spatzl, was heeßt’n das?« Udos Flamme, die schöne Doris aus Sachsen, deutet auf ein Wort in der Zeitung. Udo weiß Rat: »Das heißt … Warte mal, Liebling, das ist die Abkürzung für Central bank digital currency. Digitales Zentralbankgeld. Jeder hat dann nur ein Konto bei der großen Euro-Bank, und alles geht bequem per Smartphone und App. Ist doch schön, mein Schatz, kein Papierkram mehr, kein Bargeld, immer saubere Händchen …« – Schmatz! Das geht nun schon seit Wochen so in unserer Küche. Liebe macht doof, jedenfalls Udo.

»Klemmen müsste man die Alte!« motzt Roswitha unromantisch dazwischen. »Die Eliten lassen die Wirtschaft crashen, und die kleinen Leute müssen’s ausbaden mit ’nem betreuten Überwachungskonto. Lagarde … pff. Sag’ mal Maxi, wär’ die nicht ein Fall für die RAF?« Alle Blicke ruhen nun auf mir. Nur weil ich aus dem Westen komme, gelte ich in der Plauener Jucksalben-WG als Sachverständige für linkskradikale Gangsterbanden. »Ähm, ja. Aber: ›Die wahren Helden sind die Massen‹, sagte der große Vorsitzende. ›Wir selbst sind oft naiv bis zur Lächerlichkeit‹, sagte er. ›Wer das nicht begriffen hat, wird nicht einmal …‹ Also, ›der wird nicht einmal sein Kiezkonto bei der Sparkasse verteidigen können …‹ Ist von Mao, glaub’ ich.« Korrekt zitieren war noch nie meine Stärke, ich hätte promovieren sollen.

»Ausgerechnet China!« lacht Udo. »Die haben doch schon alles digital. China ist die Zukunft, Kinder, da geht’s lang, bestimmt!« – »Will ich nicht!« Rossi versteht heut’ keinen Spaß. »Ich bin kleinteilig, provinziell und kommunal, und ich steh’ dazu. Ich fordere den sofortigen ›Dexit‹! ›Unter kapitalistischen Verhältnissen sind die Vereinigten Staaten von Europa entweder unmöglich oder reaktionär.‹ Das hat mein großer Vorsitzender gesagt.« Sie meint den Genossen Lenin. »Aber Rossilein, ist doch bekannt«, beruhige ich sie. »Auf die Lagarde machen wir ein Puddingattentat, versprochen. Genau wie die Kommune 1 1967 auf Dings, den damaligen US-Vizepräsidenten, Humphrey Bogart oder so. Von dem redet heute kein Mensch mehr! Sobald wir das nächste Mal in Brüssel sind, geht’s los, ja?« – »In Frankfurt«, korrigiert mich Rossi streng.

Frankfurter Pudding: Vier feuerfeste Förmchen buttern. 50 g Weißbrot würfeln und rösten. 100 g reife Banane schälen und pürieren. 150 g Butter, 80 g Zucker, zwei Eier nacheinander schaumig rühren. Einen TL Orangenschale und das Bananenmus unterrühren. 200 g Mehl, einen TL Backpulver, 50 g Speisestärke und drei EL Milch vermischen und unterrühren. Zuletzt 40 g Rumrosinen, 50 g Mandelblättchen und die Brotwürfel unterrühren. Masse in Förmchen füllen, Mandeln oben draufstreuen. Ofen auf 180 Grad vorheizen, Förmchen einstellen und circa 30 Minuten lang backen. Wenn es oben zu braun wird, abdecken. Auskühlen lassen und, mit Puderzucker bestreut, servieren.

Udo: »Zu schade zum Schmeißen, was, Dorle?« Schmatz. »Hihi, Volksvorrädor, du!«