Chaos-Queens

US-Präsident Joseph Biden bemitleidete am 28. Juli vor den versammelten Geheimdienstlern der USA seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin: »Er sitzt an der Spitze einer Wirtschaft, die Atomwaffen hat und Ölquellen und sonst nichts. Nichts sonst. Er weiß, dass er in Schwierigkeiten steckt, was ihn in meinen Augen noch gefährlicher macht.« Solch Herablassung hat Tradition. Hitlers Generalstäbler suggerierten sich selbst, die Sowjetunion sei ein »Koloss auf tönernen Füßen«, und der verstorbene US-Senator John McCain hielt Russland für »eine Tankstelle, die vorgibt, ein Land zu sein«. Überliefert ist das Wort des ebenfalls schon in der Erde ruhenden Vernon Walters, einst US-Beauftragter für Staatsstreiche und aktive Sterbehilfe wie im Fall DDR, bei der Sowjetunion handele es sich um »Obervolta mit Atomwaffen«.

Nichts Neues also im Westen über Russland. Das gilt auch für einen Gastbeitrag, den Anne-Marie Slaughter, unter Hillary Clinton Planungsdirektorin im US-Außenministerium, und die US-Sicherheitsexpertin Heather Ashby am Dienstag im Berliner Tagesspiegel veröffentlichten. Sie erläutern unter der Überschrift »Spielverderber. Chaos stiften als Strategie: Der Westen muss Russlands Politik Einhalt gebieten«, warum Biden völlig schiefliegt, wenn er sich auf Gefahren durch russische Cyberangriffe konzentriert. Denn: »Heute ist Russland, wie es in einer aktuellen Studie des Thinktanks Rand heißt, ›ein gut bewaffneter Schurkenstaat, der versucht, eine internationale Ordnung zu untergraben, die zu beherrschen er nicht mehr hoffen kann‹. Soll heißen: Weil es die Kontrolle verloren hat, versucht es, Chaos zu stiften.« Das ist nach 30 Jahren von den USA angezettelten Kriegen schon reichlich vorhanden, aber die Offenbarung, dass Russland die Kontrolle über die »Weltordnung« hatte, wird im Kreml nicht mal nachträglich Freude auslösen.

Die Fachfrauen machen drei Punkte aus, mit denen Moskau versucht, die alte Herrlichkeit, eben Chaos, wiederherzustellen: erstens alle Kräfte unterstützen, »die dem Westen feindlich gegenüberstehen«, z. B. den Präsidenten der ­Zentralafrikanischen Republik. Die »zweite Säule von Russlands globaler Strategie« seien Waffenverkäufe, etwa nach Indien, Vietnam oder in den Nahen Osten, »wo sich die USA zurückziehen«. Bisher war nur bekannt, dass Donald Trump dorthin die bisher größten Rüstungslieferungen vereinbart hat.

Am übelsten erscheint den beiden Expertinnen die dritte »Säule«: »In sowjetischer Kalter-Kriegs-Tradition die Unterstützung ehemaliger Kolonien beim Widerstand gegen ihre ›imperialen Herrscher‹ und deren liberale Weltordnung.« So habe der russische Außenminister Sergej Lawrow bei einem Besuch in Sierra Leone daran erinnert, dass die Sowjetunion einen »entscheidenden Beitrag« im Kampf gegen den Kolonialismus geleistet habe. Und hinzugefügt, er unterstütze Entwicklungsländer, damit sie im UN-Sicherheitsrat ständig vertreten sind. Frau Slaughter und Frau Ashby schlussfolgern, das ziele »eindeutig« darauf ab, »Russland von den westlichen Ländern abzugrenzen, die sich solchen Reformen widersetzen«. Das ist allerdings unsittlich und außerdem: War Sierra Leone Kolonie der liberalen Weltordnung?

Fazit der Chaos-Queens: Die USA müssen mehr tun, »um sich gegen Russland zu wehren«, denn Putin »hat bewiesen, dass er die Rolle des opportunistischen internationalen Spielverderbers geschickt zu spielen weiß«. Frau Slaughter und Frau Ashby haben herausgefunden: Der Russe verfügt über eine globale Strategie, der Westen nicht, braucht aber eine, »um die Kontrolle über das Spielfeld zurückzugewinnen«.

Joseph Biden braucht keine Feinde, wenn er solche Freundinnen hat.