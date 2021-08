Nachschlag: Zumutung Olympia

Marijan Murat/dpa Annika Schleu auf dem Pferd Saint Boy

Auch wenn man darauf aus ist, die Berichterstattung zu Olympia zu meiden: Gänzlich davon verschont zu bleiben ist schier unmöglich. Und so kommt einem beim Verfolgen der Zusammenfassungen Bertolt Brecht in den Sinn: »Der große Sport fängt da an, wo er längst aufgehört hat, gesund zu sein.« Erstes Beispiel ist die Sportsoldatin der Bundeswehr Annika Schleu im »Modernen Fünfkampf«, einem Konglomerat aus Sportarten, die wenig bis gar nichts miteinander zu tun haben (Fechten, Schwimmen, Laufen, Schießen, Springreiten). Schleu ist mit den Nerven am Ende, als das ihr zugeloste Pferd nicht so will wie sie, heult, schlägt und tritt das Tier. Schwer auszuhalten. Die Psyche von Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen ist ebenso alles andere als stabil. Nach dem Rennen über 10.000 Meter ist die mit einer Größe von 1,74 Metern nur 48 Kilogramm leichte Sportlerin völlig am Ende, zittert vor Kälte, obwohl im Stadion Gluthitze herrscht. Mit Spaß hat dieser Sport nichts zu tun. (mme)