Ignoranz und Verdrängung

Zu jW vom 29.7.: »Aufarbeitung läuft an«

Angesichts des verheerenden Ausmaßes der Verwüstungen durch die Flut im Westen Deutschlands wäre es doch naheliegend, mal endlich über die Ursachen öffentlich zu diskutieren. Darüber lese ich aber kein einziges Wort in dem Artikel und vernehme auch ansonsten nicht eben viel Konkretes in den Mainstreammedien. Also mal wieder weiter so wie bisher: Ignoranz und Verdrängung statt Einsicht und Veränderung. Alle sehen sich ausschließlich als Opfer; Mittäter will keiner (gewesen) sein. Der destruktive Lebensstil der »Moderne« bleibt auch weiterhin sakrosankt. Es gilt lediglich, ihn künftig technisch noch »smarter« abzusichern.

Reinhard Hopp, Berlin

Paradigmenwechsel

Zu jW vom 4.8.: »Kranke Lunge«

Die Behauptung von Amazonien als »scheinbar unendlicher Kohlenstoffsenke, die die Klimaemissionen der Industriestaaten aufsaugt und den Treibhauseffekt ausgleicht«, wird durch die referierten Forschungsergebnisse nicht gestützt. Eine einfache Rechnung mit Zahlen aus dem Text zeigt schon, dass da etwas nicht stimmt: Ohne Abholzung könnte der amazonische Regenwald etwa 563 Millionen Tonnen CO2 binden, allein die BRD emittierte aber 2020 mehr, nämlich 644 Millionen. Selbstverständlich waren und sind die Regenwälder – nicht nur in Amazonien – unverzichtbar zum Beispiel für die CO2-Aufnahme. Schon um die Jahrtausendwende wurde aber von einem Paradigmenwechsel unter Wissenschaftlern berichtet, die über Meere und/oder Klima forschen: Nicht die Regenwälder, sondern die Ozeane absorbieren den größten Anteil des CO2, welches nicht dauerhaft in der Atmosphäre verbleibt. Während der Industrialisierung sollen sie bis heute von dem insgesamt emittierten CO2 nahezu konstant 30 Prozent aufgenommen haben. Da die Emissionen bisher absolut erheblich gestiegen sind, stieg auch die Menge des CO2 in der Atmosphäre und führte zur Klimaerwärmung (oder beförderte diese in großem Maß). Selbst wenn die Bedeutung der Regenwälder für die Absorption von CO2 geringer ist, als oft immer noch behauptet wird, ist es aus diesem und anderen Gründen unabdingbar, deren Verkleinerung oder sogar Zerstörung zu stoppen.

Klaus-Jürgen Hügel, Kehl/Baden

An der Wurzel

Zu jW vom 4.8.: »Kranke Lunge«

Es ist höchste Zeit, eine vertiefende Diskussion über die Zukunft anzustoßen. Denn während Die Linke im bürgerlichen Parlamentarismus aufgeht und sich Spiegelfechtereien hingibt, in dem Glauben, mit Gesetzesvorschlägen die Welt verändern zu können, hat Fridays for Future die Herrschenden das Fürchten gelehrt – mit dem altbewährten Mittel des politischen Streiks. (…) Um der unmittelbar bevorstehenden Zerstörung der Welt zuvorzukommen, muss die globale Allmacht des Kapitals sofort gebrochen werden. Dafür wäre dieses Zwei-Punkte-Programm in die Tat umzusetzen: 1.) Alle Staaten der Welt müssen mittels Streik gezwungen werden, ihre Rüstungspotentiale sowie ihre Truppenstärken Jahr für Jahr zu halbieren! Innerhalb von nur fünf Jahren würde sich so die Militärmacht auf nur noch drei Prozent der jetzigen Stärke reduzieren lassen bei gleichzeitig erhaltener Parität der Staaten untereinander. (…) 2.) Alle Lohnarbeitszeit auf der Welt wird auf der Stelle halbiert! (…) Dem Klimawandel würde mit diesen beiden Maßnahmen am nachhaltigsten begegnet, weil er hier an seiner Wurzel gefasst wird: dem kapitalistischen Wachstums- und Verwertungszwang. (…) Beide Punkte führten zudem zur Selbstbefreiung der Lohnarbeiter. Damit würden ihnen die freie Bestimmung über ihr Leben und die Menschenwürde zurückgegeben, die ihnen aufgrund ihres Daseins als Produzenten des gesellschaftlichen Reichtums moralisch zukommt. Ohne Lohnarbeit kein Kapital! (…)

Holger Lorenz, Chemnitz

Haarsträubend

Zu jW vom 5.8.: »›Braucht genaue ­Untersuchung der Umstände‹«

Musste ein solches Interview sein? Die jW – Vorreiterin für einen Regime-Change in Belarus? Wenn eine Sprinterin bei der nur alle vier Jahre stattfindenden Olympiade keine Lust hat, in einer Notsituation (der Vier-mal-400-Meter-Staffel fehlte eine Teilnehmerin) der Mannschaft beizustehen, dann sollte man sie nach Hause schicken. Ist das so schwer zu verstehen? Natürlich könnten diese Sportlerin zu Hause dann »Sanktionen« treffen, nämlich derart, dass sie in Zukunft nicht mehr auf Staatskosten gefördert wird. Ihre Sportkarriere wäre also beendet, und bezahlte Reisen zu internationalen Wettkämpfen würden nicht mehr stattfinden (Kristina Timanowskaja hat bei internationalen Meisterschaften übrigens noch nie etwas gewonnen!). Ich empfinde das als gerecht, und so sehen es sicherlich auch die allermeisten belarussischen Steuerzahler. Übrigens könnte die ganze Aktion auch eine vorbereitete politische Provokation gewesen sein, wofür sprechen würde, dass der Ehemann bereits im Vorfeld in die Ukraine gereist war. Aber auf jeden Fall sind die im Interview geäußerten Ideen zur Bestrafung der gesamten belarussischen Olympiamannschaft bzw. zur Nichtvergabe von internationalen Meisterschaften an Minsk haarsträubend: Die Eishockey-WM 2014 und die Europaspiele 2019 in Minsk waren grandiose Veranstaltungen, was man von der Skandal-Eishockey-WM 2021 in Riga nicht behaupten kann. Deshalb meine Bitte: Überarbeitet Euer Belarus-Bild!

Michael Stettler, per E-Mail

Katastrophen verhindern

Zu jW vom 3.8.: »Gewalt und wilde Demos«

(…) Sehr viel Grundlagenwissen in Biologie gehört nicht dazu, um zu begreifen, womit wir es bei »Corona« zu tun haben – und dann ist die Lösung einfach: Maßnahmen gegen die Pandemie einhalten, impfen, basta. Die Berichte des Personals von Intensivstationen, von Betroffenen, die schwer erkrankten oder noch krank sind, sollten genügen. Ungenügend ist, dass viel zuwenig darüber gesprochen wird, was zu tun ist, um die nächste Pandemie oder ähnliche systembedingte Katastrophen zu verhindern.

Katrin Birke, Dresden