Aus Luckenwalde mit der Yacht

Dovile Sermokas Zwischen den Planeten: Mieke Miami mag’s leicht psychedelisch

Auf ihrem zweiten Album »Montecarlo Magic« überrascht die Musikerin, Komponistin und Produzentin Mieke Miami mit einer Wundertüte voller Ideen, die mit großer Souveränität und Opulenz die ganze Palette zwischen Electronica, Pop, Funk, Disco mit Jazzelementen auf eine höchst elegante Art und Weise präsentiert. Das Schönste: Es wird nie ganz klar, ob wir es hier mit einem ziemlich ausgeschlafenen Singer-Songwriter-Ansatz oder einem seltsamen Hybrid von Seventies-­Retro-Soul und psychedelischem Yacht Rock zu tun haben.

Wenn man die kurzweiligen 31 Minuten von »Montecarlo Magic« durchhört, kommen einem schnell Namen wie Air, Adele Bertei, Frank Ocean, Lizzy Mercier Descloux, A. R. Kane oder die Beatles in den Sinn. Wobei nur die Sache mit den Beatles einigermaßen valide verallgemeinerbar ist, da Mieke Miami »Cry Baby Cry« vom »White Album« covert, allerdings auch hier mit allerlei Freiheiten in Sachen Arrangement und Sound. Aber über die Faszination, die sie für die späten Beatles ab »Sgt. Pepper« hegt, macht Mieke Miami in Interviews keinen Hehl. Und die anderen oben angeführten Namen stehen eher für ein bestimmtes atmosphärisches Etwas, für eine Bricolage von Sounds, die, weil stets sehr transparent produziert, bei jedem Hören neue Entdeckungen erlaubt. Bestes Beispiel ist die Dramaturgie von »The Ambassador Love«, wo Schicht um Schicht aufgetragen wird: Vocals, Bass, Keyboards, Gitarre, Bläser, Rhodes, Streicher – alles zugleich fett, langsam, verträumt, soulful, poppig und leicht psychedelisch. Isaac Hayes hätte seine Freude daran gehabt.

Mieke Miami heißt mit bürgerlichem Namen Sabine Mieke Wenzl und kommt nicht aus Miami, auch nicht aus Montecarlo oder »Californio« (Songtitel), sondern aus Pinneberg. Sie hat lange in Hamburg gelebt, ist dann nach Berlin gegangen, um an der Universität der Künste (UdK) Saxophon, Klavier und Querflöte zu studieren, hat nach dem Studium als Musikerin, Saxophonlehrerin und Komponistin gearbeitet und ist jüngst mit ihrer Familie vor die Tore Berlins, genauer nach Luckenwalde, gezogen. Auch, weil in Berlin bezahlbare Proberäume Mangelware sind.

Im Beipackzettel zu »Montecarlo Magic« findet sich der Hinweis, dass der vielstimmige Sound des Albums eher gemalt als geplant sei. Das ist insofern sehr schön formuliert, als bei jedem der zehn Tracks immer die Verfertigung von Einfällen zu hören ist, so dass sie stets fluid bleiben. Nichts ist ausgemacht, überall werden Freiheiten genutzt, Abzweigungen genommen, wird Einfällen gefolgt. Die Stimmen werden geschichtet, werden zu Soundeffekten, wandern von vorn in den Hintergrund oder umgekehrt.

Und nicht zuletzt schlägt das Jazzstudium durch: mit Bassklarinette, Flöten, Harfen, Bläsersätzen und freien und längeren Saxophonsoli. Das Ganze ist gewissermaßen der krasse Gegenentwurf zum Popakademie-Pop. So wild wuchernder »Yellow-Submarine«-Approach statt Konfektion von der Stange. Dass das Album beim Label »Fun in The Church« erscheint, ist nur konsequent, denn dort verlegt man nach eigener Aussage »Outernational music for interplanetary people«. Zum Beispiel auch den Soundtrack von »Orphea«, dem sensationellen neuen Film von Alexander Kluge und Khavn de la Cruz. Aber das ist eine andere Geschichte.