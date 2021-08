Vandalismus oder Denkmalschutz

imago images/epd Lob des Plans: Walter Womackas Mosaik »Unser neues Leben« im Rathaus von Eisenhüttenstadt

Als im August 2005 der Architekt und Fotograf Martin Maleschka Folgen des Förderprogramms »Stadtumbau Ost« in Eisenhüttenstadt dokumentierte, d. h. den Abriss eines Wohnblocks, wurde ihm schlagartig bewusst, dass die Orte seiner Kindheit unwiederbringlich dem Erdboden gleichgemacht werden. Diese Verlusterfahrung stimulierte eine regelrechte Sammelwut, die in ein Archiv von mittlerweile 100.000 Fotografien von Architektur und baubezogener Kunst aus der DDR mündete. Große Teile seiner Sammlung präsentiert er in den sozialen Medien und leistet mit anderen zusammen einen unschätzbaren Beitrag zum Erhalt der Baukultur in der DDR – und zur Erinnerung an sie. Einen kleinen Ausschnitt seiner Fotografien präsentiert er nun als Geschenk an seine Heimatstadt zu ihrem 70jährigen Jubiläum: einen Architekturführer.

Stalinstadt (ab 1961 Eisenhüttenstadt) war Produkt der Industriepolitik im Rahmen des ersten Fünfjahrplans, der den verstärkten Ausbau der Grundstoff- und Schwerindustrie umfasste. Auch aus militärstrategischen Gründen entschied sich die SED für den Bau des Eisenhüttenkombinats Ost und einer neuen Wohnstadt unweit von Fürstenberg (Oder) im äußersten Norden der Niederlausitz – ein Holz-Kohle-Eisen-Gebiet, dessen industrielle Erschließung bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Waren noch ursprünglich 30.000 Bewohner für vier Komplexe einkalkuliert, musste bereits Ende der 50er Jahre erweitert werden. Ende der 80er Jahre zählte man etwas über 50.000 Einwohnern. Heute lebt noch etwa die Hälfte dort.

Im Laufe der Stadtgeschichte wurden sieben Wohnkomplexe errichtet, die jeweils eine soziale und städtebaulich-architektonisch Einheit bilden sollten. Sozial-kulturelle Einrichtungen und solche zur materiellen Versorgung sollten Formen eines sozialistischen Gemeinschaftslebens hervorbringen. An den einzelnen, individuellen Komplexen ist die Entwicklung der DDR-Architektur und des Städtebaus von den neoklassizistischen Anfängen bis hin zur modernistischen industriellen Bauweise gut ablesbar. Große Teile der Stadt stehen mittlerweile unter Denkmalschutz, bilden zusammen das größte Flächendenkmal Deutschlands, was nicht nur einem Verfall entgegenwirkt, sondern, so Maleschka, ein »Garant für eine qualitative, ästhetische und nachhaltige Zukunft dieser Stadt« sei.

Maleschka präsentiert 35 Bauwerke und 35 Kunstwerke aus 70 Jahren Stadtgeschichte. Auf den Architekturseiten befinden sich das bis heute ungenutzte Hotel »Lunik«, das Friedrich-Wolf-Theater und der Kindergarten II, später Kinderkombination, in dem heute das Dokumentationszentrum »Alltagskultur der DDR« beheimatet ist. Kunst wurde von Beginn an konsequent in den Aufbau der Stadt einbezogen, Künstler mit Ateliers und Aufträgen versorgt. Viele Werke wie Walter Womackas Mosaikbild »Unser neues Leben« im Rathaus oder die »Mädchenfigur« aus Bronze im Brunnenring von Herbert Burschik sind bis heute erhalten. Andere durch Vandalismus zerstörte Werke wie Josef Womsers Frescosecco »Aufbau« sind zumindest als Fotografien der Nachwelt erhalten geblieben.

Nicht nur die zahlreichen Bilder machen diesen Stadtführer reizvoll. Auch der Aufbau des Bandes ist gelungen: Neben der persönlichen Einführung durch Maleschka gibt es eine Auswahl von Ansichtskarten der Stadt und ein Interview mit dem Stadtarchitekten Herbert Härtel. Eisenhüttenstadts Rückentwicklung begann für ihn schon gegen Ende der 70er Jahre, als das geplante Zentrum nicht fertiggestellt werden konnte. Die Vergesellschaftung der Konsumptionssphäre geriet an ihre Grenzen, da die Produktionssphäre nicht mithalten konnte. Komplettiert wird der Band durch einen Essay der Stadtplanerin Gabriele Haubold. In ihrem Beitrag zeigt sich der Planungsdrahtseilakt nach 1989: »Unbestritten sind seit 1998 Orte der Identifikation, der Biographie der Stadt und ihrer Bewohner (…) als bauliche Anlagen nicht mehr existent. Das ist bedauerlich, aber nicht dem ›Stadtumbau‹ an sich anzulasten. Im Gegenteil: Es wurde und wird im Rahmen des Möglichen und Sinnvollen vieles erhalten, saniert und weiter wie gewohnt genutzt oder einer neuen Nutzung zugeführt.« Daher könne sie »kein Verständnis« für den baubezogenen Vandalismus entwickeln, der den Denkmalschutz unterminiere. Hier kollidieren unterschiedliche Bedürfnisse. Während die einen mit dem Pfund des Flächendenkmals zu punkten versuchen, um den Abwärtstrend umzukehren, wehren sich die anderen gegen die Fassadierung ihres Lebens.