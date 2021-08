Konflikt um Endlagersuche

Sebastian Kahnert/dpa Während einer Protestaktion gegen das Atommüllendlager in Gorleben 2013

In einer Erklärung der Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg zur Endlagersuche vom Sonnabend heißt es:

Die Endlagersuche in Deutschland kommt in ein schwieriges Fahrwasser. Auf der Fachkonferenz Teilgebiete, dem ersten formellen Beteiligungsformat, das der interessierten Öffentlichkeit die Gelegenheit gab, den Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) zu kommentieren, erteilte Prof. Patrizia Nanz, die Vizepräsidentin des Bundesamtes für die Sicherheit kerntechnischer Entsorgung (BaSE), der Forderung nach einem Anschlussformat mit den gleichen Rechten und Strukturen eine Absage.

»Erst einen Tag vor der dritten Beratungskonferenz (!) legte das BaSE ein überarbeitetes Diskussionskonzept vor, das keine Antwort auf die Forderungen der Fachkonferenz enthielt, eine formelle und rechtsverbindliche Beteiligung im nächsten Verfahrensschritt zu garantieren. So geht das nicht!« beklagt die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg (BI).

Die Fachkonferenz hatte sehr früh und einvernehmlich moniert, dass der BGE-Zwischenbericht unzulänglich sei, weil er im Kern auf Referenzdaten beruht, statt ortsspezifische geologische Daten zur Anwendung zu bringen und schon frühzeitig Regionen aus der weiteren Endlagersuche auszuklammern.

Wie die BGE nun im nächsten Schritt von über 50 Prozent der Landesfläche am Ende nur wenige günstige Standortregionen identifiziert, sollte in einem Anschlussformat kritisch begleitet werden. »Mit den gleichen formellen Rechten und selbstorganisiert, nach dem Muster der Fachkonferenz Teilgebiete, um die Partizipationslücke zu schließen«, unterstrich BI-Sprecher Wolfgang Ehmke in der Diskussion mit Patrizia Nanz zum Auftakt des dritten und letzten Beratungstermins. (…)

Die Friedensversammlung Rhein/Ruhr teilte am Freitag abend zum Abschied vom jüngst verstorbenen Antifaschisten Willi Hoffmeister mit:

Am Dienstag, dem 3. August 2021, verstarb der Dortmunder Gewerkschafter und Friedensaktivist, der über Jahrzehnte den Ostermarsch Rhein-Ruhr maßgeblich organisiert und aktiv getragen hat. Willi Hoffmeister war ein beharrlicher und konsequenter Kämpfer für Frieden und Abrüstung, gegen Militarismus, jede Form von Rassismus und Faschismus und für Gerechtigkeit; er lebte die Überzeugung, dass nur eine gerechtere Welt eine friedliche sein kann. (…)

Mit Willi Hoffmeister verlieren die Friedens-, Umwelt-, Gewerkschafts- und Solidaritätsbewegungen einen langjährigen Freund; er hat in unserer Region regelmäßig beim Ostermarsch und bei weiteren Aktionen im Ringen um eine gerechte Welt gesprochen. Willi Hoffmeister hat sich zeitlebens für die Verbindung der demokratischen Bewegungen engagiert, als Betriebsrat und Gewerkschafter der IG Metall, als linker Kommunalpolitiker und als Ökologe. Er verwies im Austausch mit der Klimabewegung noch kürzlich darauf, dass Abrüstung der größte Umweltschutz ist. Die Essener Friedensdemonstration am 4. September dieses Jahres wird an das Vermächtnis des großen Friedensaktivisten Willi Hoffmeister erinnern. Seine Vision einer überlebensfähigen Gesellschaft werden wir weiter in die Welt tragen.