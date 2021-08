Klimaschutz bei Gebäuden reicht nicht

Berlin. In der Bundesregierung wird über ein Klimaschutz-Sofortprogramm für Gebäude gestritten. Ein Entwurf von Wirtschafts- und Bauministerium erfülle nicht die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes, heißt es in einem Brief von Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth, wie die Süddeutsche Zeitung am Wochenende berichtete. Weil die Emissionen des Gebäudesektors im vorigen Jahr die Vorgaben aus dem Klimaschutzgesetz um zwei Millionen Tonnen Kohlendioxid übertrafen, mussten die für die Energieeffizienz in Gebäuden zuständigen Ministerien ein Sofortprogramm vorlegen, um die Emissionen in den nächsten Jahren entsprechend zu senken. (dpa/jW)