»Es gebe keine hinreichende Studienlage«

Fabrizio Bensch / Reuters Belastend: Sich Tag ein Tag aus hochkonzentriert um kranke Menschen zu kümmern geht vielen an die mentale Substanz (Berlin, 9.4.2021)

Die Bundesregierung hat die von Ihnen in den Bundestag eingereichte Petition zur Anerkennung seelischer Leiden als Berufskrankheit zurückgewiesen. Wie begründet sie das?

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestätigte, dass psychische Erkrankungen bisher nicht in der Liste der Berufskrankheiten geführt werden. Als Grund hierfür wird vor allem die Inhomogenität von seelischen Leiden angeführt, also die fehlende Greifbarkeit vieler nervlicher Störungen. Tatsächlich sind sie im Vergleich zu körperlichen Gebrechen individueller, lassen sich nicht standardisieren, was aus meiner Sicht jedoch die gesetzlich beschriebene Vergleichbarkeit einfordert. Berlin meint, dass es keine hinreichende Studienlage gebe, welche eindeutig nachweist, dass zwischen der Ausübung bestimmter Berufe und dem Auftreten psychischer Erkrankungen ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Dies sei aber erforderlich, um den geltenden Gesetzen entsprechen zu können.

Sie sehen das anders?

Ich finde es absurd, wenn sich der Gesetzgeber mit dem Hinweis zurückzieht, dass die Paragraphen keine andere Lösung hergeben. Im politischen Betrieb bedeutet es Stillstand, wenn sich die Legislative nicht an die Änderung von Vorschriften herantraut. Nur sie selbst ist in der Lage, die Ausgangslage anzupassen. Freilich kann man zweifelsfrei belegen, dass ein gebrochener Arm vom Sturz auf der Baustelle kommt; ob die Depression einer Erzieherin tatsächlich ihrem Beruf entstammt, dagegen eher nicht. Es gibt jedoch Messgrößen für eine hohe Wahrscheinlichkeit der Korrelation zwischen einem bestimmten Job und speziellen Seelenleiden. Kaum jemand wird bestreiten, dass in unserer heutigen Gesellschaft Leistungsdruck, Stress und Mobbing zum Berufsalltag vieler Menschen gehören. Im jeweiligen Fall wird gutachterlich festzustellen sein, ob die Arbeitsbedingungen oder etwa private Probleme den größeren Anteil in der Genese einer psychischen Belastung haben.

Welche Folgen hat es, wenn seelische Störungen nicht als Berufskrankheit anerkannt werden?

Die Auswirkungen betreffen vor allem Arbeitnehmer, die aufgrund einer im Beruf entstandenen psychischen Erkrankung bislang kaum Ansprüche auf Leistungen aus der Unfallversicherung haben, weil letztere sich auf die Berufskrankheitenverordnung bezieht. Die sieht in der Regel keine psychischen Leiden als eventuelle Folge der Berufsausübung vor. Deshalb können Betroffene nur auf unzureichende Leistungen der Sozialversicherungsträger verwiesen werden.

Können Sie die Folgen am Beispiel einer Person schildern, die damit leben muss?

Eine junge Frau war bei mir in Beratung, weil sie bereits mit 24 Jahren gravierende seelische Probleme hatte. Nach eigener und der Ansicht ihres Psychotherapeuten war die Ursache dafür in ihrem Job als Pflegefachkraft zu sehen. Leistungen der Unfallversicherung wurden ihr unter Verweis auf die Regelungen verwehrt. Die Rentenversicherung zahlte keine Erwerbsminderungsrente, weil die Betroffene die notwendigen Pflichtbeitragszeiten nicht hatte. Sie landete in der Grundsicherung.

Es steht eine gerichtliche Entscheidung aus. Was wäre davon zu erhoffen?

Beim Bundessozialgericht ist eine Klage eines Rettungssanitäters anhängig, der die Anerkennung seiner posttraumatischen Belastungsstörung als Berufskrankheit erreichen will. Ob es ein Grundsatzurteil gibt oder die Richter eine Einzelfallentscheidung treffen, ist noch unklar. In der mündlichen Verhandlung verdeutlichten sie aber, sich mit Hilfe internationaler Forschungsergebnisse ein Bild zu machen, ob der Beweis des kausalen Zusammenhangs zwischen einer bestimmten Arbeit und einem seelischen Leiden geführt werden kann.

Könnte das Ergebnis der Bundestagswahlen im September an der Rechtslage etwas ändern?

Die Bundesregierung vertritt ihre Meinung nicht erst seit diesem Jahr. Zu erwarten ist jedoch, dass sich eine mögliche andere Regierungskoalition dieses »heißen Eisens« künftig annehmen könnte.