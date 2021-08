Klar unterlegen

M. Golejewski / AdoraPress Knüppel frei: Beamte hindern Nazigegner am Sonnabend in Weimar daran, den rechten Aufmarsch zu blockieren

Der geringe Zulauf erfüllte die pathetischen Ankündigungen nicht. Für vergangenen Sonnabend mobilisierten mehrere faschistische Kleinstorganisationen und Parteien in Weimar. Deren Kundgebung stellten sich zahlenmäßig deutlich überlegene Anhänger eines breiten antifaschistischen Bündnisses entgegen. Am Rande der linken Gegendemonstration kam es zu mehreren Zusammenstößen mit der Polizei.

Aufgerufen zum Protest gegen den Neonaziaufmarsch hatte das Bündnis »Auf die Straße!«. Dieses wird von vielerlei antifaschistischen und anderen Gruppen unterstützt. So sprachen während des Tages unter anderen der Musiker Alan Bern, Gründer sowie künstlerischer Leiter des »Yiddish Summer Weimar«, und Winfried Speitkamp, Präsident der Bauhaus-Universität. Auf der Demo waren Fahnen und Transparente vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund deutscher Antifaschistinnen und Antifaschisten, dem »Bündnis gegen rechts Weimar« sowie weiterer Gruppen zu sehen. Auch Mitglieder von Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und SPD waren anwesend. Zudem reisten Antifaschisten aus verschiedenen, auch teils weit entfernten Städten an, um den Protest zu unterstützen. Die Auftaktkundgebung fand auf dem Vorplatz des Bauhaus-Museums statt. An der Demonstration nahmen laut Veranstalter 2.000, nach Schätzung der Polizei etwa 1.400 Personen teil – mehr als das Zehnfache der Rechten.

Die mobilisierten ihrerseits unter dem Slogan »Gemeinsam für Frieden, Freiheit und Souveränität«. Unter einem in »sozialen« Netzwerken kursierenden Aufruf finden sich Logos der Parteien NPD und »Die Rechte«, der »Querdenker«-nahen Gruppierung »Speerspitze Widerstand Deutschland«, der »Kameradschaft Rheinhessen«, der »Aktionsgruppe Dessau/Bitterfeld« sowie des rechten Vereins Neuen Stärke Erfurt (NSE). Letzterer lässt sich eindeutig als treibende und tonangebende Kraft hinter dem Aufmarsch ausmachen. Der Verein, der sich selbst mit »NS Erfurt« abkürzt, ist inhaltlich und personell ein Ableger der faschistischen Kleinstpartei »Der III. Weg«.

Führende Persönlichkeit ist der äußerst aktive und wegen Gewalttätigkeit vorbestrafte Neonazi Enrico Biczysko. Dieser war vormals in der NPD aktiv, bevor er die Partei im Streit verließ und zu Die Rechte wechselte. Schließlich überwarf sich Biczysko auch mit dieser Partei, zu deren Landesvorsitzendem er zwischenzeitlich aufgestiegen war, und zerstörte damit die gesamte Parteistruktur in Thüringen, wie die Beratungsstelle Mobit am 17. Januar 2019 auf ihrer Internetseite berichtete. Sein neues politisches Umfeld fand er beim »III. Weg«, nach dessen Vorbild sich NSE offenkundig ausrichtet. Zudem versucht die Gruppe den Schulterschluss mit verschwörungsideologisch geprägten Gegnern der Coronapolitik. Umgekehrt bewarb der Busunternehmer und »Querdenker« Thomas Kaden laut Bericht des Portals »Blick nach rechts« vom 29.7. Tagesreisen nach Weimar mit Verweis auf den rechten Aufmarsch.

Tatsächlich bekamen die Neonazis dann aber nur 120 Teilnehmer zusammen und unterlagen zahlenmäßig somit deutlich den Antifaschistinnen und Antifaschisten. Aus Wohnhäusern entlang der Aufmarschroute wurden sie zudem mit Wasserbomben beworfen. Die Polizei prüfe in diesem Zusammenhang den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, wie ein Sprecher gegenüber junge Welt mitteilte. Aus der antifaschistischen Demonstration heraus gab es Versuche, auf die Route der Rechten zu gelangen, worauf die Polizei mit teilweise rabiatem Gewalteinsatz reagierte. Später fuhr wegen einiger geworfener Rauchtöpfe ein Wasserwerfer vor, während die in Sichtweite befindliche Kundgebung der Faschisten weitgehend unbehelligt blieb – trotz eindeutiger Aufrufe zur Gewalt durch die Redner.

Danach kam es in den engen Altstadtstraßen Weimars nochmals zu heftigen Rangeleien mit der Polizei. Der Demonstrationszug musste zur Versorgung der durch Pfefferspray und Schlagstöcke Verwundeten eine längere Unterbrechung einlegen. Es habe zwischen 15 und 20 Verletzte gegeben, so die Veranstalter. Dennoch zieht das »Auf die Straße!«-Bündnis ein positives Fazit: Sprecherin Dylan Raabe hob abschließend gegenüber jW nochmals positiv das Mitwirken verschiedener Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen hervor: »Wir haben gezeigt, dass wir mehr sind!«