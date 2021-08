Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt vertagt

Magdeburg. CDU, SPD und FDP haben ihre Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt auf diesen Montag vertagt. Das erfuhren die Nachrichtenagenturen dpa und AFP jeweils am Sonnabend aus Verhandlungskreisen. Der Entwurf für den Koalitionsvertrag, den die drei Parteien beschließen wollen, muss bei CDU und SPD noch durch ein Mitgliedervotum, bei der FDP von einem Parteitag bestätigt werden. Das dürfte nach Einschätzung der Parteien insgesamt etwa vier Wochen dauern. Die Landtagssitzung, auf der die neue Koalition Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in seine dritte Amtszeit wählen will, ist für den 16. September geplant. (dpa/AFP/jW)