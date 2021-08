Gewollte Misere verwalten

Dado Ruvic/REUTERS Statthalter des Westens: Ex-CSU-Minister Schmidt (l.) übernimmt das Amt von Valentin Inzko (Sarajevo, 2.8.2021)

Nun also Sarajevo: Der frühere Bundesminister Christian Schmidt ist seit diesem Monat der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina. Ein Amt das 1995 mit dem Abkommen von Dayton, das den Sezessionskrieg in Bosnien beendete, geschaffen wurde und dessen Umsetzung in der ehemaligen jugoslawischen Republik gewährleisten soll. Schmidt gehört damit zur Riege der absolutistischen Herrscher auf dem Globus. Denn er kann gewählte Vertreter absetzen, Gesetze annullieren und durch eigene Verordnungen ersetzen – ohne dass die davon betroffenen Menschen eine demokratische Möglichkeit hätten, sich seiner zu entledigen. Der Franke mit CSU-Parteibuch folgt dem österreichischen Diplomaten Valentin Inzko, der den Posten mehr als zwölf Jahre innehatte und sich unter anderem damit hervortat, dass er es in Erwägung zog, 2014 das Militär auf Demonstranten loszulassen.

Auf den Posten gehievt wurde Schmidt Ende Mai bei einer Sitzung des Friedensimplementierungsrats, der ebenfalls durch das Dayton-Abkommen geschaffen wurde. Russland hatte sich gegen den langjährigen Bundestagsabgeordneten ausgesprochen. Doch entgegen der Gepflogenheit, im Konsens zu entscheiden, wurde der von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) favorisierte Kandidat von den USA und Deutschland durchgedrückt. Genauso scheiterte am 23. Juli ein Antrag Moskaus im UN-Sicherheitsrat, das Büro des Hohen Repräsentanten zu schließen. Lediglich China stellte sich hinter die Forderung.

Schmidt selbst bezeichnete sich selbst gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als »eine Idee von Angela Merkel«. So etwas hat dem gebeutelten Land noch gefehlt. Seit der vom Westen durch die NATO befeuerten kriegerischen Zerstörung Jugoslawiens befindet sich Bosnien und Herzegowina in einer Dauerkrise. Das durch das Dayton-Abkommen aufgepfropfte politische System sorgt vor allem dafür, dass sich lokale Politiker bereichern, die Menschen verarmen und westliche Staaten ihre Interessen durchsetzen können. Das Ergebnis ist eine langwährende Deindustrialisierung, verbunden mit der Massenauswanderung von vor allem jungen Menschen, aber auch andere gut Ausgebildete kehren der Heimat den Rücken. Dass sich an dieser gewollten Misere nichts ändert, ist nun Aufgabe Schmidts.

Mit dessen Einsetzung hat die scheidende Kanzlerin den deutschen Anspruch auf den Balkan erneut unterstrichen. Zupass kommt Berlin dabei, dass sich die Bundesregierung auf Rückendeckung aus Washington verlassen kann. Seit dem Machtwechsel im Weißen Haus setzen die Bundesrepublik und die USA unter Joseph Biden in der Region auf Kooperation, wie auch Schmidt am 30. Juli in einem Interview mit dem von Berlin finanzierten Auslandsfunk Deutsche Welle erklärte: »Die Kraft, die ich schöpfe, kommt nicht nur aus der gemeinsamen europäischen Ausrichtung, sondern daraus, dass die Vereinigten Staaten von Amerika wieder zurück sind und mit einem Commitment für den Westbalkan aufwarten können.«

Die innerimperialistische Zusammenarbeit ist dem gemeinsamen Ziel geschuldet, den Einfluss Chinas und Russlands auf dem Balkan zurückzudrängen. Dazu sollen die Länder in Südosteuropa enger an die Europäische Union gebunden werden. Und so betonte auch Schmidt, es sei das Ziel, Bosnien in die EU zu führen – oder zumindest an den Status als Beitrittskandidaten heranzuführen. Dies unterstrich der ehemalige Bundesminister auch bei seiner offiziellen Amtsübergabe am vorigen Montag in Sarajevo, wo er erklärte, Bosnien und Herzegowina müsse »auf die politische Agenda der internationalen Gemeinschaft und der EU zurückkehren«.

In derselben Ansprache betonte Schmidt, als »Freund der Menschen in Bosnien und Herzegowina« zu kommen, damit das Land und seine Bewohner eine bessere Zukunft hätten. Was von solchen Versprechen zu halten ist, hat der Bundeswehr-Reservist 2017 demonstriert, als er als Landwirtschaftsminister entgegen der Abmachung mit dem Koalitionspartner SPD dafür stimmte, dass das Gift Glyphosat in der EU erneut zugelassen wurde.

In Bosnien stößt er als Hoher Repräsentant auf Gegenwind: »Herr Schmidt, Sie sind hier nicht willkommen«, ließ Milorad Dodik am 30. Juli über die Presse ausrichten. Der serbische Vertreter im dreiköpfigen Staatspräsidium in Bosnien sprach sich zudem gegen den Friedensimplementierungsrat aus. Dieser sei »eine illegale Organisation mächtiger Länder, die meinen, sie könnten mit Arroganz Gewalt durchsetzen«, erklärte Dodik, der am Dienstag demonstrativ der Visite Schmidts beim Staatspräsidium fernblieb.