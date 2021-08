Weselsky: Mehrheit der GDL-Mitglieder für Streik

Frankfurt am Main. Der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, rechnet damit, dass mehr als 90 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder dem geplanten Bahnstreik zustimmen. An diesem Montag endet die Urabstimmung, in der die Mitglieder über den Arbeitskampf entscheiden. Am Dienstag will GDL-Chef Claus Weselsky das Ergebnis präsentieren. Offen ist noch, wann es zum Ausstand kommen könnte. Der Streik sei letztlich »eine Attacke auf das ganze Land«, sagte der Personalchef des bundeseigenen Bahnkonzerns, Martin Seiler, laut Bild am Sonntag. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte der Welt am Sonntag, »gerade jetzt brauchen wir ein Miteinander«. Die Coronazeit habe die Bahn hart getroffen. Die GDL fordert unter anderem Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine Corona­prämie im laufenden Jahr. (dpa/jW)