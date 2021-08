Nachschlag: Geld oder Freundschaft

REUTERS/Eduard Korniyenko Die ersten großen Gaspipelines der Sowjetunion entstanden in internationaler Zusammenarbeit – wie man sie gerade heute wieder bräuchte, um der Umweltkrise zu begegnen (Wladikawkas, 17.6.2009)

Die Erdgasleitungen aus Sibirien gen Westen zu verlegen war in den 70er und 80er Jahren eine Riesenleistung, an der Tausende DDR-Bürger beteiligt waren. Matthias Schmidt hat für seine Doku »Jahrhundertbauwerk Trasse« Zeitzeugen befragt und historisches Material zusammengetragen. Zugleich werden die Hintergründe beleuchtet. Nach der Devise »Röhren gegen Gas« wollte die Sowjetunion ihre Isolierung überwinden, was auch gelang: Bis heute sichert Russland die Energieversorgung Westeuropas. Aber wie es bei den Öffentlich-Rechtlichen nun einmal ist, können sie sich eines solchen Themas nicht annehmen, ohne Seitenhiebe zu verteilen, indem etwa hervorgehoben wird, wie armselig die Sowjetunion doch damals war und wie desillusioniert die DDRler, die im übrigen vor allem an Geld und nicht an »Drushba« (Freundschaft) interessiert gewesen seien. Wie steht es umgekehrt um die USA und ihren »Rust Belt«? Und ist nicht genau das gefragt: internationale Kooperation? (jt)