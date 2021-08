Gewolltes Vergessen

imago images/AGB Photo Ein Überlebender nach dem Atombombenabwurf auf Hiroshima

Hiroshimas Bürgermeister Kazumi Matsui hatte den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Thomas Bach in einem offenen Brief gebeten, die Teilnehmer der Olympischen Spiele am 6. August um 8.15 Uhr eine Schweigeminute einlegen zu lassen. Zu dieser Zeit explodierte vor 76 Jahren die US-Atombombe. Allein bis Ende 1945 starben in der Stadt 140.000 Menschen. In jedem Jahr wird an der Friedensglocke Hiroshimas daran erinnert, im ganzen Land wird innegehalten, weltweit gibt es Gedenkveranstaltungen.

Das IOC lehnte ab und teilte mit, für solche »Belange« werde in der Schlussfeier am Sonntag ein allgemeiner Moment für Verstorbene eingelegt. Bach antwortete Bürgermeister Matsui mit einem Brief, in dem er den 6. August nicht erwähnte. Japanische Zeitungen schrieben von »Betrug«, weil der Deutsche Hiroshima ausgerechnet am 16. Juli besucht hatte – dem Tag, an dem die USA 1945 die erste Atombombe getestet hatten. Bach wolle aber den Friedensnobelpreis.

Die Ereignisse sprechen jedenfalls für sich: Gedenken an die beiden Atombombenabwürfe der USA auf Hiroshima und Nagasaki passt nur als rituelle Formalität ins IOC-Konzept. Das fällt nicht weiter auf, es entspricht der veröffentlichten Meinung in den meisten Länder. Das Vergessen ist gewollt, erst recht hierzulande und in anderen NATO-Staaten: Vor fünf Jahren beschloss der Kriegspakt in Warschau, zur Politik der atomaren Abschreckung im Kalten Krieg zurückzukehren, nun gegenüber Russland, und neuartige Atomwaffen zu entwickeln, die einen Atomkrieg wieder »führbar« machen sollen. Das wird seither als Modernisierung des bestehenden Arsenals verharmlost.

Alles Kritische wurde zu den Akten gelegt, etwa das Bekenntnis des Bundestages von 2010 zu einer atomwaffenfreien Welt. Es war mit der Forderung nach einem Abzug der US-Atomwaffen aus der Bundesrepublik verbunden. Das 2017 von der UN-Vollversammlung beschlossene und in diesem Jahr in Kraft getretene Atomwaffenverbot wird sogar abgelehnt. Außenminister Heiko Maas wandte sich bereits im Juli gegen den Abzug von US-Atombomben: »Es geht dabei nicht nur um unseren eigenen Schutz, wir übernehmen auch Sicherheitsgarantien insbesondere für osteuropäische Staaten.« Aus »Lieber tot als rot« ist beim SPD-Mann »Atomkrieg für regierende Russophobe in Osteuropa« geworden. Maas und ihm ähnliche Kreaturen in Osteuropa lieben wie einst im Film Dr. Seltsam die Bombe.

Diese und andere Unsäglichkeiten begleiten die Ende Juli gestarteten Gespräche über »strategische Stabilität« zwischen Russland und den USA. Grundlage ist die gemeinsame Aussage Wladimir Putins und Joseph Bidens, ein Atomkrieg könne nicht gewonnen werden. NATO und Bundesregierung verhalten sich aber, als sei das Gegenteil der Fall. Solange das so bleibt, fallen Thomas Bach und das IOC beim Brüskieren ihrer Gastgeber kaum auf.