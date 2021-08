Warnung vor Hungerkrise in Myanmar

Yangon. Rund sechs Monate nach dem Militärputsch in Myanmar hat die UNO vor einer schweren Hungerkrise in dem südostasiatischen Land gewarnt. Für dringend benötigte Hilfen des Welternährungsprogramms (WFP) stehe nicht ausreichend Geld bereit, teilte die Organisation am Freitag mit. Wie WFP-Landesdirektor Stephen Anderson erklärte, fehlten in den kommenden sechs Monaten mindestens 86 Millionen US-Dollar. (dpa/jW)