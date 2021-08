»Wir wollen Sichtbarkeit erreichen«

imago images/Christian Spicker In vielen deutschen Städten gehen Menschen beim »Dyke-March« für die Rechte von Lesben auf die Straße (hier Berlin, 25.7.2020)

An diesem Freitag gehen Sie in Nürnberg mit dem »­Dyke-March« auf die Straße. Welche spezifischen Diskriminierungen machen Lesben das Leben schwer?

Lesben sind Frauen, trans- oder intersexuelle Personen, die Frauen lieben. Aufgrund dieser Tatsache müssen sie sowieso darum kämpfen, gleiche Rechte wie Männer zugestanden zu bekommen. Es gibt Mehrfachdiskriminierungen aufgrund von Stand und Herkunft. Sich als lesbisch zu outen, kostet Energie, sich nicht zu outen ist erst recht anstrengend, wie Studien zum Thema zeigen. Immer zu überlegen, was man wem sagt, kostet Kraft. Auf dem Wohnungsmarkt werden Heteropaare bevorzugt. Bei zwei Frauen auf Wohnungssuche wird vermutet, es handele sich um eine Wohngemeinschaft – viele Eigentümer wollen nicht an eine WG vermieten. Das ist bei Frauen meist so, unsere Sexualität wird häufig nicht ernstgenommen. Den tatsächlichen Grund für eine Ablehnung erfährt man sowieso nie. Beim Dyke-March wollen wir lesbische Sichtbarkeit erreichen.

Was ist der historische Hintergrund des Dyke-March?

Dyke, ein englischer Begriff für lesbische Frauen, wurde zunächst als Schimpfwort verwendet. Im Laufe der feministischen Emanzipationsbewegungen wurde es als politischer Begriff geprägt und positiv besetzt. Der erste Dyke-March fand 1981 in Kanada statt. Seit 2013 gibt es den Berliner Dyke-March, Köln und Hamburg folgten 2015 und 2016. Seit 2018 kommen neben Nürnberg ständig neue Städte hinzu, in diesem Jahr Hannover, Weimar, Bochum und Würzburg. Im Gegensatz zum CSD werden wir nicht von Unternehmen gesponsert, sondern verstehen uns als unabhängig. Wir sind antikapitalistisch, antirassistisch und antisexistisch, gegen Transfeindlichkeit. In diesem Jahr gibt es meiner Kenntnis nach bundesweit 17 Dyke-Marchs. In Berlin wurde schon am 23. Juli auf die Straße gegangen.

Weshalb ist es wichtig, gesondert vom CSD auf sich aufmerksam zu machen?

Ähnlich wie das in der Heterowelt der Fall ist, sind in der Öffentlichkeit auch bei Homosexuellen Männer präsenter als unsere Lesbenszene. Wir möchten selber als aktive Personen wirken.

Wie sieht die spezifische Diskriminierung von Lesben beispielsweise auf der Straße oder in Kneipen aus?

In der Öffentlichkeit wird es anders wahrgenommen, wenn Frauen Arm in Arm gehen. Einerseits wird die Sexualität von Frauen kleingeredet, andererseits beziehen es Männer oft auf sich, wenn Frauen sich küssen – und finden es schick. Mitunter werden Frauen trotzdem gewaltsam angegangen, was vielleicht damit zu tun hat, dass Männer es als Zurückweisung erleben, aufgrund ihres Geschlechts als potentieller Partner überhaupt nicht in Frage zu kommen. Dann gibt es oft auch blöde Sprüche zu hören.

Kommen solche Aggressionen hauptsächlich von einer erkennbar extrem rechten Szene?

Ja, es gibt Angriffe von rechts. Etwa den im Juni 2020 auf den Verein Offene Initiative Lesbischer Frauen »Rad und Tat« in Berlin-Neukölln. Oft aber geht das aggressive Verhalten von Gruppen von Männern aus, die aus der Mitte der Gesellschaft kommen, weder konservativ noch alt. Erschreckend ist, dass auch jüngere Männer nicht genügend aufgeklärt sind.

Wie ist es im Arbeitsleben?

Es kommt darauf an, in welcher Branche man arbeitet. In Franken wurde 2018 der Fall einer Erzieherin bekannt, der im katholischen Kindergarten die Kündigung drohte, weil sie ihre Partnerin heiraten wollte. Das kirchliche Arbeitsrecht schränkt Grundrechte für Mitarbeiterinnen in Einrichtungen in eigener Trägerschaft ein. Da ist es fraglich, ob man seine Partnerin zu einem Sommerfest mitbringen möchte. In anderen Branchen gibt es kaum Probleme. Ich arbeite beispielsweise bei einem IT-Unternehmen, das sehr divers aufgestellt ist. Ich persönlich bin sehr für das Outen. Denn sobald ein Mensch, der lesbische Partnerschaft kritisch sieht, nur eine einzige Lesbe persönlich kennt, gibt es meist ein Umdenken.