Drama im Mittelmeer

Darrin Zammit Lupi/Reuters

Helfer vom privat betriebenen Seenotrettungsschiff »Sea-Watch 3« haben in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gemeinsam mit Freiwilligen des Schiffs »Ocean Viking« Hunderte Bootsflüchtlinge im zentralen Mittelmeer gerettet. In den frühen Morgenstunden nahmen die beiden Schiffe ungefähr 400 Menschen in einer fünfstündigen Rettungsaktion an Bord, wie die in Berlin ansässige Organisation Sea-Watch mitteilte. Die Crews der beiden Schiffe hatten in den Tagen zuvor schon Menschen aus Seenot gerettet. Die Menschen seien auf einem mehrstöckigen Holzboot gewesen. In den darauffolgenden Tagen seien weitere Flüchtlinge aus Seenot gerettet worden, erklärte die Organisation über den Kurznachrichtendienst Twitter. Am Mittwoch berichtete Sea Watch, es warteten noch immer 257 Menschen an Bord des Schiffes auf einen sicheren Hafen. Viele von ihnen seien dehydriert und seekrank, einige seien kollabiert. (dpa/jW)