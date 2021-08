Der Welt den Rücken

imago/Gerhard Leber Kein Frieden mit Helmut Kohl: Karl Heinz Bohrer

Der Literaturkritiker und Publizist Karl Heinz Bohrer ist tot. Er starb am Montag in London im Alter von 88 Jahren, wie der Suhrkamp-Verlag in Berlin am Dienstag mitteilte. Der in Köln geborene Bohrer lebte zuletzt in der britischen Hauptstadt. Bekannt wurde er als Leiter des FAZ-Literaturblatts (1968–1974) und als Herausgeber der Kulturzeitschrift Merkur (1984–2011). Sein Text »Die Ästhetik des Staates« war 1984 Auftakt einer Reihe scharfer Glossen über die Bonner Republik unter dem damaligen CDU-Kanzler Helmut Kohl. Für Bohrer herrschten in dieser Zeit Provinzialität und Konformismus in einem Land »ohne Ästhetik«. Nach dem Studium in Köln und Göttingen schrieb er in Heidelberg eine Doktorarbeit über frühromantische Geschichtsphilosophie. Bohrer machte sich einen Namen als Autor von Kulturreportagen und literarischen Essays. Aus der Feuilletonredaktion der Welt wechselte er 1966 zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung, deren Literaturblatt er zu einer neuen intellektuellen Blüte verhalf.

Diese endete, als Joachim Fest 1973 der fürs Feuilleton zuständige FAZ-Herausgeber wurde und Marcel Reich-Ranicki als Literaturchef installierte. Reich-Ranickis maliziös gemeinte Bemerkung, sein Vorgänger habe Feuilleton »mit dem Rücken zum Pu­blikum« gemacht, brachte die Größe dessen Ansatzes auf den Punkt. Das schloss populäre Gegenstände nicht aus, eine Formulierung Bohrers zum Stil des Fußballers Günter Netzer, dieser käme »aus der Tiefe des Raums« wurde zum geflügelten Wort. Bohrer wurde Kulturkorrespondent in London, bevor er 1982 eine Professur für Neuere Deutsche Literaturgeschichte in Bielefeld übernahm. Als Mitherausgeber des Merkur zementierte er dessen Ruf als eine der wichtigsten Kulturzeitschriften Deutschlands und seinen eigenen als einer der präzisesten ästhetischen Denker. Zu seinen bedeutsamsten Büchern zählen »Die gefährdete Phantasie, oder Surrealismus und Terror« (1970), »Die Ästhetik des Schreckens« (1978) und »Die Kritik der Romantik« (1989). (dpa/jW)