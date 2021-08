Im Rahmen der diesjährigen Sommer-Berlinale bot sich vor der Leinwand der Freilichtbühne Weißensee ein ganz besonderes – und buchstäbliches – Schauspiel: die Premiere von »Solo Sunny and Me«, einer frei gehaltenen Bühnenadaption jener Sittenstudie über den Varietéalltag der DDR, die 1980 auf besagtem Filmfestival mit einem »Silbernen Bären« ausgezeichnet worden war und nun von der Schauspielerin Tilla Kratochwil für ihre Kollegin Rike Schuberty als Solostück inszeniert wurde. Das Team hatte mit »Paul und Paula« bereits vor mehr als zehn Jahren eine Minimalvariante einer anderen Defa-Kömödie kreiert, in der Schuberty sowohl die Protagonistin verkörperte, als auch mittels Puppen und Pinnwand deren Kinder und Verehrer miteinander agieren ließ. Nicht zuletzt interpretierte sie Puhdys’ bekannte Balznummern wie »Geh zu ihr« auf noch nie gehört lakonische Weise zur halbakustischen E-Gitarre.

In »Solo Sunny and Me« kommen nun Schubertys musikalische Facetten noch mehr zum Zuge, denn Ausgangspunkt des Stücks ist eine typische Soundchecksituation, bei der die Bandmitglieder der »Tornados« der Reihenfolge nach ihre Instrumente einstimmen und dabei ins Erzählen kommen. So erfahren die Zuschauer nicht nur Hintergrundgeschichten der im Film eher unterbelichteten »Tornados«, sondern bekommen zudem immer wieder Einblicke in den Tourneealltag der Band, mit welcher Rike Schuberty in den späten 90ern und frühen 2000ern selbst unterwegs war: Contriva.

Das aus zwei Frauen und zwei Männern bestehende Instrumentalquartett schuf erfrischend rhythmisierte Popmelodien, die seinerzeit ebenso viele Menschen in die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz lockten wie die wesensverwandten Stereolab. Und als Vorgruppe von Blumfeld und Sonic Youth ließen sie die gastgebenden Bands gleichermaßen alt aussehen. Der energetische Contriva-Sound lebt auf den Soloplatten von Masha Qrella fort, in deren Band Rike Schuberty bis 2009 ebenfalls spielte. Aber aus den im Theaterstück eingestreuten Interna wird deutlich, dass die schleichende Contriva-Auflösung durch Seitenprojekte, die dann zu Hauptanliegen wurden, von der vielbeschäftigten Schauspielerin weiterhin bedauert wird. Solche Reflexionen über Verbindlichkeit und Abstimmungen in den einzelnen Lebensentwürfen sind es dann auch, mit denen Rike Schuberty in »Solo Sunny and Me« den Bogen von 1979 zu ihrer eigenen Biographie schlägt und dabei auch die Vita von Sanije Torka, der echten »Sunny«, über die 2007 ein sehenswerter Dokumentarfilm gedreht wurde, miteinbezieht. Auch im Theaterstück gibt es ein Happy-End mit neuer Band in Großaufnahme, auf der manch Berliner Konzertgänger vertraute Gesichter entdecken dürfte.