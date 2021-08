Mexiko klagt gegen US-Waffenhersteller

Mexiko-Stadt. Mexiko hat vor einem Gericht in Boston Klage gegen mehrere führende US- Waffenhersteller eingereicht. »Wir werden den Prozess gewinnen und den illegalen Waffenschmuggel nach Mexiko drastisch reduzieren«, sagte Außenminister Marcelo Ebrard auf einer Pressekonferenz am Mittwoch (Ortszeit). Der Waffenschmuggel aus den USA nach Mexiko heize die Gewalt im Land an. Die Klage richtet sich unter anderem gegen Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger und Barrett. Die mexikanische Regierung fordere Entschädigung für den Schaden, der durch die »fahrlässigen Praktiken« der Firmen entstanden sei, sagte Ebrard. (AFP/jW)