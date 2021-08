Sachsen: Gericht konfisziert FDJ-Hemden

Zwickau. Bei einer Gerichtsverhandlung im sächsischen Zwickau hat es eine Auseinandersetzung über blaue FDJ-Hemden gegeben. Angeklagte und mehrere Zuschauer hatten laut Bericht der Nachrichtenagentur dpa vom Donnerstag während der Verhandlung am Mittwoch die blauen Hemden der sozialistischen Jugendorganisation angezogen. Justizbeamte seien demnach eingeschritten, da sich die Personen geweigert hatten, die Hemden auszuziehen. Diese hatte das Gericht als Uniformierung gewertet, wie die Freie Presse berichtete. Ein Sprecher des Gerichts sagte am Donnerstag, die Hemden seien konfisziert worden. Im März vergangenen Jahres sollen zwei der Angeklagten in Zwickau mit einer Leiter auf den Rathausbalkon geklettert sein. (dpa/jW)