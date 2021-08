Venezuela: Dialog mit Opposition geplant

Mexiko-Stadt. Im seit Jahren andauernden Konflikt zwischen der venezolanischen Regierung und der rechten Opposition wagen die gegnerischen Lager einen neuen Dialogversuch. Die Gespräche sollen in Mexiko stattfinden, wie der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Donnerstag sagte. »Norwegen hat vorgeschlagen, dass diese Verhandlungen in Mexiko stattfinden, und wir haben uns dazu bereit erklärt«, sagte der Staatschef bei seiner täglichen Pressekonferenz. Einen genauen Zeitpunkt für den von Norwegen moderierten Dialog nannte López Obrador nicht. Laut Medienberichten sind die Gespräche für Mitte des Monats geplant. Der rechte Oppositionelle Juan ­Guaidó hatte sich Anfang 2019 selbst zum Interimspräsidenten Venezuelas erklärt und versucht seitdem, den Staatschef Nicolás Maduro aus dem Amt zu putschen. (dpa/jW)