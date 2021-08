Keine Entwarnung

Ralf Hirschberger/dpa Im Vergleich zu den übermäßigen Verlusten aufgrund des Lockdowns im vergangenen Jahr, erscheinen die aktuellen Quartalszahlen wie eine Erholung

Die Schlagzeilen ließen aufhorchen: »Pressemärkte erholen sich von Coronakrise« verkündete zum Beispiel das Branchenmagazin New Business am 21. Juli. War etwa der unaufhaltsame Abwärtstrend der Auflagen gestoppt worden? Die Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) für das zweite Quartal 2021 könnten das nahelegen. Aber wie so oft lohnt sich ein zweiter Blick.

Die Gesamtzahl der verkauften Tageszeitungen hat zwischen April und Juni 2021 um 1,9 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, bei den Pu­blikumszeitschriften war es ein Minus von einem Prozent. Berücksichtigt man nur die voll bezahlten Exem­plare (Abo plus Kiosk), dann ist die Zeitungsauflage um 2,5 Prozent geschrumpft, bei den Magazinen hat es jedoch einen Zuwachs um 2,1 Prozent gegeben. Diese Zahlen sind besser als die der Vorjahre, in denen Verluste zwischen vier und sieben Prozent die Regel waren. Ist das aber schon der Beleg für eine Trendwende?

Die vergleichsweise moderaten Verluste im zweiten Quartal 2021 sind wesentlich auf den Shutdown im vergangenen Jahr zurückzuführen. Ein Teil der Kioske war geschlossen, der Verkauf an Bahnhöfen und Flughäfen brach ein, Bordexemplare entfielen fast ganz. Dadurch waren übermäßige Verluste entstanden, die nun teilweise ausgeglichen wurden.

Interessanter als ein Vergleich der Gesamtauflagen ist denn auch ein Blick auf einzelne Titel. Hier gibt es drei hervorstechende Beispiele, die scheinbar für eine Trendwende sprechen. Springers Bild, die seit vielen Jahren rasante Verluste eingefahren hat, lag diesmal nur 2,7 Prozent unter dem Vorjahr; zwölf Monate zuvor hatte sie minus 17,4 Prozent verbucht. Sie wird fast nur im Einzelverkauf vertrieben, deshalb hatte sich der Shutdown besonders stark ausgewirkt. Ebenso bei Bild am Sonntag: Die erzielte 2021 sogar ein Plus von 1,3 Prozent nach minus 10,7 Prozent im Vorjahr. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wiederum brillierte mit plus 7,2 Prozent, aber nur, weil sie im vergangenen Jahr wegen interner Verschiebungen ein rechnerisches Minus von 13,7 Prozent erlitten hatte.

Ein echtes Wachstum bei Abos und im Einzelverkauf gab es nur beim Handelsblatt (plus ein Prozent) und beim Tagesspiegel (plus 1,6 Prozent) – in erster Linie wegen vieler neuer Digitalabos. Noch deutlich stärker gilt das für die Zeit mit einer Steigerung um 13,2 Prozent. Überhaupt haben fast alle Wochenblätter zulegen können. Ausnahmen bildeten Welt am Sonntag (minus 5,8 Prozent) und die Katholische Sonntagszeitung (minus 4,7 Prozent). Bei den Regionalzeitungen lagen fast alle Titel im Minus, im Norden etwas stärker als im Süden.

Starke Unterschiede gab es auch bei den Publikumszeitschriften. Im Plus bewegten sich der Spiegel (3,3 Prozent – auch hier wegen der Digitalabos), außerdem einige niedrigpreisige Fernseh- und Frauenblätter sowie Kindermagazine, vorzugsweise solche mit »Lego« im Titel. Zwölf der hundert auflagenstärksten Magazine haben hingegen zweistellige Verluste erlitten.

Das Fazit ist eher ernüchternd: Die leicht verbesserten Auflagenzahlen beruhen meist auf Sondereffekten, am Trend nach unten dürfte sich nichts ändern. Denn die längerfristigen Faktoren, die für den Niedergang der gedruckten Periodika verantwortlich sind, bleiben wirksam. Eine Mischung aus soziologischen, kulturellen, demographischen und wirtschaftlichen Gründen hat vor rund dreißig Jahren den Prozess in Gang gesetzt, das Internet hat ihn beschleunigt. Inzwischen befinden sich für jüngere Leute Zeitschriften und vor allem Zeitungen außerhalb ihrer Wahrnehmungswelt. Die digitalen Angebote der Verlage können die Printverluste bislang nicht ausgleichen.