imago images/blickwinkel Der »asiatische Urapfel« aus dem kasachischen Almaty ist der Bauwut Neureicher zum Opfer gefallen

Zu den vielen Freuden der kapitalgetriebenen Klimakatastrophe zählt das sukzessive Verschwinden gewohnten Grüns. Bergahorn und Sommerlinde werden künftige Generationen bestenfalls aus dem Skandinavienurlaub kennen. Dafür treibt man womöglich bald Weinbau auf den Klippen Helgolands, wer weiß. Vielleicht vermag das auszugleichen, dass es dann in Umbrien statt Orvieto und Montepulciano nur mehr Fusel aus Wüstenblumen gibt. Doch noch lacht die Sonne über Città di Castello, statt zu sengen, was es der »Obstarchäologin« Isabella Dalla Ragione aus der Arte-­Doku »Italien, meine Liebe« ermöglicht, sich in ihrem »Garten der verlorenen Bäume« der Rettung fast ausgestorbener Sorten zu widmen, darunter »betrunkene Birnen« und ein Jesus-Christus-Apfel. Wenigstens der soll leben, wo doch Gottvater, also der »asiatische Urapfel« aus dem kasachischen Almaty, der Bauwut Neureicher zum Opfer gefallen ist, eine Folge des Untergangs der Sowjetunion. Noch so eine menschengemachte ­Katastrophe. (pm)