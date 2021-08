jW

Zeit drängt

Zu jW vom 2.8.: »Aufmarsch im Zielgebiet«

Ein Gespenst geht um im Westen – die »gelbe Gefahr«. Im Zusammenhang mit der Entsendung deutscher US-Hilfstruppen in Richtung des neuen alten Erzfeindes könnte die alte »Hunnenrede« Kaiser Wilhelms aktualisiert so ähnlich lauten: »… dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen, er aber trotzdem weiterhin fleißig unsere schönen Autos kauft.« Die Rechnung wird aber auf Dauer nicht aufgehen, den Knüppel zu schwingen und gleichzeitig profitable Geschäfte zu machen. Man wird sich letztlich entscheiden müssen für Krieg oder friedlichen Handel, und zwar bald, denn der dritte Weltkrieg ist keine vage Möglichkeit mehr, sondern wird derzeit Schritt für Schritt konkret vorbereitet.

Dieter Reindl, Nürnberg

Starke Bewegung

Zu jW vom 29.7.: »Next Level: Weltkrieg«

Immer wieder stoße ich auf die irrige Meinung, dass es doch im Grunde gar keine akute Kriegsgefahr gibt, und/oder auf eine entsprechende Haltung von Menschen. Wer will schon in einen Krieg ziehen oder seine Kinder in militärische Abenteuer schicken? Ich warne vor Naivität und Sorglosigkeit in dieser wahren Menschheitsfrage. Das »Konfliktbarometer« für das Jahr 2020 des renommierten Heidelberger Instituts für internationale Konfliktforschung hat 359 bewaffnete Konflikte registriert. (…) Das »Konfliktbarometer« hat registriert, dass die Zahl der »begrenzten« Kriege im Jahr 2020 von 15 auf 21 gestiegen ist. Die akuteste Kriegsgefahr besteht wahrscheinlich darin, das sich im neuen kalten Krieg des politischen Westens gegen Russland und China einer der vielen militärischen Konflikte unterhalb der Schwelle eines Krieges zu einem »Großkrieg« mit verheerenden, vielleicht tödlichen Folgen für die menschliche Zivilisation »hochschaukelt«. Auch menschliches Versagen, Unfälle und Irrtümer können eine verhängnisvolle Rolle spielen. Aufrüstung hat ihre eigene Dynamik. Der Besitz neuer und weiterentwickelter Waffen verführt in den Händen skrupelloser imperialistischer Aggressoren zur Anwendung, wenn auch nur »probeweise«. Das alles muss die Partei Die Linke im Wahlkampf viel deutlicher aussprechen, damit viele Menschen die Kriegsgefahren erkennen und mögliche Verbündete im Friedenskampf gewonnen und zu einer starken globalen Bewegung zusammengeführt werden können.

Prof. Gregor Schirmer, per E-Mail

Schwerer Fehler

Zu jW vom 29.7.: »Rassisten des Tages: Ganz viele Deutsche«

Die Überschrift und das Foto zu dem Artikel – Deutschland-Fahnen, versehen mit der Bildunterschrift »Augenkrebs (…)« – halte ich für unpassend. Es wird die Nachricht transportiert: Wer sich positiv zu Deutschland bekennt (nur durch Schwenken einer schwarz-rot-goldenen Fahne), ist ein Rassist/Nationalist. Dabei haben viele Menschen der Arbeiterklasse nicht die Möglichkeit, ein kosmopolitisches Leben zu führen (bzw. sie wollen das auch nicht). Sie sind in ihrer Heimat verwurzelt, was zu einem positiven Bezug führt, der nicht automatisch rassistisch/nationalistisch sein muss. (…) Die Frage, die gestellt werden muss, ist: In welchem Deutschland wollen wir leben? Einem sozialistischen und antifaschistischen, das Frieden und Arbeit garantiert? Oder einem kapitalistischen Deutschland, in dem der Staat im Interesse des Monopolkapitals handelt? Ich halte es für einen schweren politischen Fehler, das Thema Heimat den Rechten kampflos zu überlassen.

Marco S., per E-Mail

Alter Geist

Zu jW vom 31.7./1.8.: »Hunnentexte«

In den Parks im chinesischen Tsingtau galt zu Zeiten der kaiserlich-deutschen Herrschaft: »Für Hunde und Chinesen verboten!« Arnold Schölzel tat gut, daran zu erinnern, welche historischen Wurzeln die heutigen Forderungen an China haben, sich wieder kleiner zu machen, als es inzwischen ist. Im Unterschied zu damals soll die Welt nur nicht am deutschen, sondern am US-amerikanischen Wesen genesen. Notfalls auch mittels eines weltvernichtenden Krieges, wie US-Präsident Joseph Biden gerade ganz nebenbei mitteilte. Aus der Geschichte haben solche Leute nichts gelernt.

Joachim Seider, per E-Mail

Größte Gefahr

Zu jW vom 2.8.: »USA: Millionen droht Obdachlosigkeit«

Der überwiegend aus Millionären bestehende Kongress der Vereinigten Staaten hat einen bisher aufgrund der Coronakrise gewährten Zahlungsaufschub für 6,4 Millionen mit der Miete im Rückstand befindliche Haushalte nicht verlängert. Das bedeutet, dass seit Montag, 2. August 2021, die Angehörigen von 6,4 Millionen Mietparteien in den USA auf die Straße gesetzt werden können. Das kommt dabei heraus, wenn eine Volksvertretung fast ausschließlich aus in erster Linie für sich selbst sorgenden Millionären besteht und eine sozialdemokratische Partei »mit Biss« fehlt. Die USA haben nach dem 11. September 2001 für ihre Kriege im Irak, in Afghanistan und Pakistan 4.000.000.000.000 (vier Billionen) Dollar ausgegeben. Sie haben mit 27 Billionen Dollar die höchste Staatsverschuldung weltweit, die um 155.000 Dollar pro Sekunde wächst. Sie sind der größte Waffenexporteur der Welt und unbestreitbar der ausdauerndste Kriegsführer der Welt, aber ihre Regierungen sind weder willens noch fähig, dafür zu sorgen, dass jeder US-Amerikaner ein Dach über dem Kopf hat. Soweit reicht die Fürsorge der Kongressmillionäre für die Ärmsten der Armen in den USA nicht. Fünf Prozent der Bevölkerung der Vereinigten Staaten sind Millionäre, aber in der Volksvertretung, dem Kongress der Vereinigten Staaten, befinden sich mehr als 50 Prozent Millionäre. Eine solche Staatsform hat aufgehört, eine Demokratie zu sein! Prophezeiung: Die USA werden entweder an ihren Kriegen oder an ihren Millionären zugrunde gehen. Warnung an die deutsche Politik: Deutschland hat sich zu sehr daran gewöhnt, folgsam und unkritisch den USA durch die Weltgeschichte »hinterherzutrotten«. Möge diese Gewohnheit nicht zum Verhängnis werden!

Otfried Schrot, per E-Mail