Neues Mietmoratorium in USA in Kraft

Washington. Wenige Tage nach dem Auslaufen der bisherigen Regelung hat die US-Gesundheitsbehörde ein neues Moratorium gegen Zwangsräumungen verfügt. Es gelte bis Oktober für alle Landesteile, in denen die Coronainfektionszahlen rasch ansteigen, um eine weitere Zuspitzung der Lage zu vermeiden, erklärte die Gesundheitsbehörde CDC am Dienstag (Ortszeit). Die bisherige Regelung, die fürs ganze Land gegolten hatte, war nach einem Einwand des Obersten Gerichtshofs nicht mehr verlängert worden und am Wochenende ausgelaufen. Es gilt als wahrscheinlich, dass auch das neue Moratorium vor Gericht angefochten werden wird. (AFP/dpa/jW)