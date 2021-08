Fusion mit Folgen

Christophe Gateau/dpa Unterstützer der Initiative »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« (Berlin, 25.6.2021)

Die Berliner Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« kritisierte am Dienstag in einer Stellungnahme erneute Fusionspläne der Konzerne Vonovia und Deutsche Wohnen:

Der erneute Versuch einer Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen ändert für die Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« zunächst nichts. »Für die Mieter:innen ist es erst einmal egal, ob der anonyme Konzern, der ihre Aufzüge nicht repariert, den Schimmel nicht entfernt, aber die Miete erhöht, jetzt Vonovia oder Deutsche Wohnen heißt«, so Jonas Becker, Sprecher der Kampagne. Langfristig aber befürchtet die Initiative durch die Konzentration Hunderttausender Wohnungen in einem Konzern negative Folgen, insbesondere für den Berliner Wohnungsmarkt. Eine Übernahme verursacht Kosten, die dann durch weitere Mietsteigerungen zusätzlich eingenommen werden müssen. Dabei habe gerade der zweite wegen Spekulation gescheiterte Übernahmeversuch 2021 gezeigt, wo das Problem liege: Denn viele Aktionär:innen der Deutsche Wohnen verkauften zunächst nicht wie vereinbart ihre Anteile an die Vonovia, da sie auch in dieser Transaktion darauf spekulierten, doch noch höhere Angebote zu bekommen. Diese Risikostrategie hat sich nun als erfolgreich erwiesen.

»Der Euro pro Aktie, um den die Vonovia ihr Kaufangebot nun erhöht hat, wird direkt aus Mietsteigerungen finanziert werden müssen«, so Becker. (…)

»Unsere Wohnungen sind der Mittelpunkt unseres Lebens und sollten nicht Spielball irgendwelcher Hedgefonds sein. Die Enteignung und Vergesellschaftung der großen Immobilienkonzerne ist deshalb der einzig sichere Weg langfristig und bezahlbar unseren Wohnraum zu sichern«, sagt Marie Kasper, Mieterin bei DW und in der Initiative aktiv.

Die Landesastenkonferenz Berlin richtete am Dienstag einen offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister der Stadt, Michael Müller (SPD). Darin heißt es unter anderem:

Mit Erstaunen mussten wir Studierendenvertreter*innen von der Landesastenkonferenz Berlin (LAK) Ihre Aussagen bei »Markus Lanz« am 29.7.2021 zur Kenntnis nehmen. Sie unterstellen den Studierenden, ohne Daten dafür vorzulegen, gleichgültig gegenüber dem Impfschutz zu sein. (…)

Laut den Annahmen des RKI werden ohne einen erneuten Lockdown spätestens ab November 2021 bis Anfang des Jahres 2022 die Inzidenzwerte wieder steigen, besonders in der Altersgruppe von 18 bis 30 Jahren. Trotzdem wurde uns Studierenden – wie zu Anfang jedes Semesters in dieser Pandemie – versprochen, dass das Semester wieder in Präsenz stattfinden wird. Das ist ein leeres Versprechen. Die Folgen solcher Zusagen konnten wir in den letzten anderthalb Jahren immer wieder beobachten: Die Lehre war nicht darauf eingestellt, und Präsenzformate mussten sehr kurzfristig umgestellt werden. Dabei ist allen Beteiligten klar, dass sich Onlinelehre nicht aus dem Hut schütteln lässt, sondern gut vorbereitet sein muss. Ihre Ankündigung der nahezu vollständigen Präsenzlehre ohne digitale Alternativen führt dazu, dass sich Studierende und Lehrende auf ein Präsenzsemester einstellen und dann, wenn unweigerlich zu Semesterbeginn die Notbremse gezogen wird, improvisierte Onlinealternativen angeboten werden. Darunter leiden die Qualität und Angebotsvielfalt der Lehre. (…)