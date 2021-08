Nebel und Vergeltung

Screenshot/Facebook-Account von Tom Rohrböck Tom Rohrböck in selbstdarstellender Pose auf seinem Facebook-Account

Politische Einflussnahme geschieht hinter geschlossenen Türen. Wie Lobbyisten und »Berater« vorgehen, ist ein weitgehend blinder Fleck im Politikbetrieb. Ende Juni trat ein Rechercheverbund von NDR, WDR und Die Zeit mit brisanten Enthüllung an die Öffentlichkeit – während dreijähriger investigativer Arbeit hatte das Team mit Tom Rohrböck einen für den wirtschaftlichen und politischen Erfolg der AfD Verantwortlichen ausfindig machen können. Der mit »rechtes Phantom«, »geheimer Strippenzieher« oder »Schattenmann« beschriebene Rohrböck soll bereits seit Jahren ein maßgeblicher Akteur im Dunkelfeld der AfD sein. Er soll Politikerinnen und Politikern zu Karrieren verholfen, Kontakte und Geldzahlungen zur Unterstützung angeboten haben. Der 53jährige war daran beteiligt, die AfD aus der Taufe zu heben. Zu Rohrböcks AfD-Günstlingen gehörte selbst die Bundesvorsitzende Alice Weidel, insgesamt soll nach ihren Angaben gegenüber dem Rechercheverbund mehr als die Hälfte der Abgeordneten der Bundestagsfraktion Kontakt mit Rohrböck gehabt haben.

Tom Rohrböck als alleinig hinter der AfD aktiven Marionettenspieler darzustellen, wird der Komplexität seiner Einflussnahme jedoch nicht gerecht. Eher ist anzunehmen, dass Rohrböck eine Rechtsaußenpartei gründen und erstarken lassen wollte, um den bürgerlich-konservativen Parteien mehr Spielraum nach rechts zu öffnen. Seit die AfD den entsprechenden Rand im Bundestag und in vielen Landtagen abdeckt, können sich CDU/CSU und auch die FDP als »Brandmauer gegen rechts« profilieren, die eigene Agenda mit wachsender Akzeptanz stetig reaktionärer auslegen. Ziel erreicht? Am 15. März 2021 postete Rohrböck, der bis 2001 selbst CDU-Stadtverbandsvorsitzender in seiner Heimat Seligenstadt war, auf seinem Facebook-Profil: »Natürlich wünschte ich mir eine CDU mit tief marktwirtschaftlichen Wurzeln.« Auf seinem Account präsentiert er sich bullig in schwarzem T-Shirt mit kernigem blonden Haarschnitt, die Augen häufig von einer Sonnenbrille verdeckt. Rund einen Monat später, am 12. April, erhoffte er sich in einem weiteren Post Armin Laschet als Kanzler. Mit ihm wäre das Land in unaufgeregten und vernünftigen Händen. »Es kann doch niemand wollen, dass die Extremisten punkten«, schrieb er.

Zu Rohrböcks Geschäftsmodell gehört ein vernebeltes Netzwerk aus Kleinanlegern und Kunden, die er »berät«. Wer sich ihn als Protegé erwählt, muss zahlen. Der gebürtige Bad Tölzer Cengiz Ehliz ist einer, der sich auf die Masche eingelassen hat. Ehliz wurde 1970 als jüngstes Kind einer türkischen Arbeiterfamilie in Bayern geboren und präsentiert sich gern als Selfmademan. 2018 gewann er den Preis »Unternehmer des Jahres in München«, der ihm von der CSU überreicht wurde. Seine Firma Weeconomy ist ein Shopping-Cashback-System, das er 2010 gründete und auf den Verkauf von Payback-Bonus-Systemen spezialisiert hat, wie man sie aus dem Supermarkt kennt.

Bosbach reagiert gereizt

Über die Jahre hat Ehliz Rohrböck für seine Beratertätigkeiten Geld gezahlt. Viel Geld. 2013 lernten die beiden sich über die Münchner Steuerberaterin Beata Baroth kennen. Rohrböck versprach Ehliz, er habe ein »großes Netzwerk, auch politische Kontakte«, um »gewisse Herausforderungen« zu lösen, wie Ehliz gegenüber junge Welt erklärte. Herausforderungen wie »Banklizenzen, Firmengründungen und Paymentlizenzen«, auch »bafintechnisch« könne der Berater helfen, denn er habe »Kontakte, die dort Zugriff haben und uns da Lösungen anbieten können«.

Rohrböck lud Ehliz zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Im Winter 2013 fuhr Ehliz nach Schloss Fuschl, um illustre Persönlichkeiten aus der österreichischen und deutschen Politszene zu treffen. Das Jagdschloss aus dem 15. Jahrhundert am Fuschlsee in Hof bei Salzburg ist der bevorzugte Ort Rohrböcks, um mit Politikern anzubandeln. In den Jahren danach »engagierte und organisierte« Rohrböck Treffen für Ehliz am »Red Bull«-Hangar bei Salzburg, einmal mit dem früheren Leiter des österreichischen Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Gert-René Polli, ein anderes Mal mit dem Betrüger Stephan Welk, der der Tennislegende Boris Becker 2018 einen gefälschten Diplomatenpass der Zentralafrikanischen Republik vermittelt haben soll. Welk sollte Ehliz’ Unternehmen dabei helfen, ein Blogchainkonstrukt für internationale Transaktionen zu entwickeln und den Kontakt zu einer Frankfurter Bank zu vermitteln.

jW konnte Schriftwechsel einsehen, in denen Rohrböck mit Kontakten zur Politprominenz prahlt. Er bot Ehliz unter anderem Kontakte zum CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach und dem bayerischen FDP-Politiker Albert Duin an, von denen er angab, dass er sie zur Tagung des Bundes der Selbständigen am 15. Januar 2019 »entsende«. Auf Nachfrage bemühte sich Duin gegenüber jW deutlich, seine Nichtanwesenheit beim besagten Termin nachzuweisen, auch sei ihm ein Mann namens Tom Rohrböck nicht bekannt. Bosbach hingegen war beim entsprechenden Treffen anwesend, hielt sogar eine längere Rede auf der Veranstaltung. Auf jW-Anfrage reagierte Bosbach gereizt, antwortete in E-Mails mit vielen Versalien und Ausrufezeichen. Er bestätigte, dass er Kontakt zu Rohrböck hatte: »Zweimal ist er auf mich zugekommen und hat mich gefragt ob ich bereit sei an folgenden Veranstaltungen teilzunehmen« (!). Rohrböck habe sich darauf berufen, früher CDU-Chef in Seligenstadt gewesen zu sein, und auf seinen Vater, der auch langjähriges CDU-Ratsmitglied gewesen war. Laut Bosbach sei es bei den Events einmal um eine Podiumsdiskussion im Jahre 2012 zum Thema Euro und Währungspolitik gegangen und 2019 um ein Treffen mit Wirtschaftsvertretern aus Österreich. Zwischen diesen zwei Anfragen liegen mehr als sechs Jahre, in denen die beiden drei- oder viermal »insgesamt ein paar Minuten« gesprochen hätten. Er glaube, »diese Typen pirschen sich bewusst ganz harmlos an Politiker der Mitte heran, um dokumentieren zu können ›wir sind eigentlich wie die!‹« (!), »Gott sei Dank« habe es »auch einen SPDler erwischt«. Wer damit gemeint ist, bleibt unklar. Einmal habe Bosbach im Luxushotel auf Schloss Fuschl in der Nähe von Salzburg übernachtet, das Rohrböck häufig für lauschige Hinterzimmertreffen nutzte. Auch Alice Weidel traf sich dort mit ihm, unter falschem Namen.

Der Zugang zu den »Kontakten und Lösungen«, die Rohrböck dem Unternehmer Ehliz versprach, war nicht billig. jW liegen Unterlagen vor, laut denen in den Jahren 2014 bis 2016 Vergütungen für die Beratertätigkeiten in Höhe von 371.000 Euro erfolgten. Dies betraf Zahlungen an ominöse Firmen, die »Nebel und Vergeltung«, Artemis Invest oder Winro GmbH heißen. Der Blick auf die Geschäftsführer der Unternehmen zeigt: Hier waren CDU/CSU- und FDP-Mitglieder am Zug. Geschäftsführerin der Artemis Invest war bis 2018 Maria Stuckert, die 2016 bei den Kommunalwahlen in Hessen für die CDU Mainhausen antrat, ab 2018 folgte ihr Jörg Alexander Kroiss, ebenfalls 2016 aktiv im selben Ortsverband.

jW zugespielte Rechnungen machen Rohrböcks Firmennetzwerk etwas transparenter: Bei ihrer Gründung 2015 war Tom Rohrböcks Schwester Verena Rohrböck Geschäftsführerin der Firma Winro GmbH, 2017 übernahm Kroiss die Leitung, ab 2018 Stephan Alexander Kraus, der Beisitzer des Vorstands im CSU-Ortsverband Kempten ist. Geschäftsführerin der Firma mit dem programmatischen Namen Nebel und Vergeltung Verlag GmbH war bis zur Liquidation 2017 die Familienangehörige Nicole Molnar-Rohrböck. Auch in den folgenden Jahren brachen die Zahlungen nicht ab. Laut den Unterlagen sind an die Sicura Soft GmbH für Dienstleistungen des Herrn Rohrböck im Jahr 2017 28.000 Euro und im Jahr 2018 24.000 Euro bezahlt worden, Geschäftsführerin ist auch hier Verena Rohrböck.

Auf Anraten Rohrböcks, sich um eine europäische Banklizenz zu bemühen, überwies ein Mitarbeiter von Ehliz 350.000 Euro an die Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaft BBC Hungary, deren Geschäftsführerin die bereits erwähnte Beata Baroth ist, die Ehliz und Rohrböck 2013 miteinander bekannt machte. Eine Banklizenz blieb aus, doch das Geld gab es nicht zurück. Beata Baroth bestritt auf Nachfrage gegenüber jW, etwas mit dem Rohrböck-Netzwerk zu tun zu haben.

Jubel und Fake News

Rohrböcks Geflecht aus Firmen und Websites ist das Herzstück des Systems. Durch vermeintliche Nachrichtenportale lassen sich Jubelbotschaften für Schützlinge oder eben Fehlinformationen über unliebsam gewordene Mitstreiter und Gegner verbreiten. Über diese Portale wurde über Jahre für diverse Politiker, Firmen oder Netzwerke Lobbyarbeit betrieben. Häufig wurden auch negative Erzählungen in die Berichte eingestreut, um zu offensichtlichen Lobbyismus zu verschleiern, wie eine Exmitarbeiterin gegenüber junge Welt erklärte. Als Mittelpunkt dieses »Depeschen-Netzwerks« fungierten die Portale Hessen-Depesche, Saar-Depesche, Bayern-Depesche und Sachsen-Depesche. Daneben existierten unzählige weitere wie die Plattform Derfflinger, die Austria-Depesche, der Meraner Morgen oder der Rodgauer Morgen.

Wer nicht spurt, bekommt es mit der verleumderischen PR Rohrböcks zu tun. Als Ehliz aufgrund der nicht eintreffenden Banklizenz die Zahlungen abbrach, wurde jener ungemütlich. Es folgten diskreditierende Artikel gegen Ehliz’ Unternehmen in einigen Depeschen. Gegenüber jW ließ Ehliz verlauten, dass Rohrböck das Depeschen-Netzwerk »extrem« nutze, um Parteien zu unterstützen, Fake News zu veröffentlichen oder Firmen schlechtzumachen, damit sie Geld bezahlen: »Das ist eine Erpressungsnummer. Wenn man zahlt, werden alle negativen Berichte gelöscht, dann wird alles revidiert.«

Am 20. April 2019 wurde im Internetportal Derfflinger, das zum Depeschen-Netzwerk gehört, ein imageschädigender Artikel gegen Ehliz unter dem Titel »Majestätsbeleidigung? Cengiz Ehliz und Tilmann Meuser trumpfen gegen Berliner Popularen Verlag auf« veröffentlicht. Autor ist Stephan Andreas Kraus von der CSU Kempten, der auch Geschäftsführer der Firma Winro GmbH ist. Die CSU Kempten sagte gegenüber jW, sie habe bisher nichts von den Verstrickungen von Kraus in Rohrböcks Netzwerk gewusst. Kraus selbst antwortete auf mehrere Anfragen nicht.

Ehliz wollte sich nicht erpressen lassen und trat die Flucht nach vorn an: Auf einer Pressekonferenz im April 2019 machte er alles öffentlich. Im selben Monat stellte er Strafanzeige unter anderem wegen Betrugs und Nötigung gegen Tom Rohrböck, das Verfahren wurde im Dezember 2019 von der Staatsanwaltschaft München eingestellt. Aus Dokumenten, die junge Welt vorliegen, geht hervor, dass Ehliz’ Unternehmen mindestens 400.000 Euro an Rohrböck bezahlte, die 350.000 für die Banklizenz in Ungarn nicht mit eingerechnet. Laut Ehliz ist seine Firma nicht die einzige, die von Rohrböck »betreut« wurde. Er habe vor ihm geprahlt, dass er »bis zu 300 Firmen« berate.

Auch Akteure aus der FDP werden sichtbar. Geschäftsführer der Austria Depesche GmbH ist der FDP-Lokalpolitiker Bernd Kaus. Kaus trat auf Listenplatz zehn zur Kommunalwahl 2021 in Gelnhausen an. 50 Prozent der Firmenanteile schreibt eine Recherche von 2019, die jW vorliegt, dem Fraktionschef der Stadtverordnetenversammlung, Kolja Saß, zu. Kaus und Saß wollten sich gegenüber jW auf mehrfache Nachfrage nicht zur Sache äußern.

Als Nutznießerin des »Schattenmannes« gilt Martina Sertic. Die 34jährige Stadtverordnete in Rodgau, Kreistagsabgeordnete in Offenbach und Vorsitzende der FDP Rodgau soll enge Vertraute von Tom Rohrböck sein, das bestätigen eine ehemalige Mitarbeiterin und frühere Geschäftspartner. Rohrböck habe die junge Politikerin länger unter seine Fittiche genommen, ihren Einfluss stets vergrößert, bis sie einen Schreibtischplatz im Bundestag als Mitarbeiterin der Parlamentarischen Geschäftsführerin der FDP-Fraktion, Bettina Stark-Watzinger, bekam. Auch eine ehemalige Mitarbeiterin der Popularen Network GmbH (ihr Name ist jW bekannt), die das Depeschen-Netzwerk verwaltete, bestätigt im Gespräch die Nähe zwischen Rohrböck und Sertic. Der Landesverband der FDP Hessen sah dies Ende Juni nicht: Die Fraktion habe »keine politischen Kontakte zu Herrn Rohrböck und arbeitet nicht mit ihm zusammen«, versicherte Sprecherin Stefanie Heil auf jW-Anfrage.

Ende Juli änderte sich die Darstellung der FDP: Martina Sertic, Rohrböcks Nesthäkchen, wurde von der Parlamentarischen Geschäftsführerin gefeuert, da sie Stark-Watzinger zu Rohrböck ins Schloss Fuschl gelockt haben soll. Die FDP Hessen beschloss, Fragen und Antworten zu »potentiellen Kontakten zu mehreren Mitgliedern wie auch zur Landtagsfraktion« mit Rohrböck »transparent« auf ihrer Website unter »In eigener Sache« zu veröffentlichen. Die FDP und die AfD haben Aufklärung versprochen, nicht so CDU und CSU. Dass Rohrböck auch dahin Kontakte pflegt, ist unbestritten. Die Unionsfraktion im Bundestag äußerte sich auf jW-Anfrage nicht.

Die Recherchen des Reporterteams haben das »System Rohrböck« aufgescheucht, die ganze Geschichte allerdings nicht beleuchtet. Es wird deutlich – nicht nur AfDler nutzten Rohrböcks Verbindungen, CDU/CSU und FDP sind Teil des Netzwerks, das die AfD zu einer parlamentarisch geadelten Kraft der Bundesrepublik wachsen ließ. Der »Strippenzieher« zieht es vor, im dunkeln zu bleiben: Mehrmalige Anfragen ließ Tom Rohrböck unbeantwortet.