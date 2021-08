»Den ermordeten Sinti und Roma zum Gedenken. Den Lebenden zur Mahnung«. Gedenkveranstaltung und Kunstaktion zum Europäischen Holocaustgedenktag für Sinti und Roma. Heute, 17 Uhr, Dortmund, Gedenkstein für die ermordeten Sinti und Roma, Weißenburger Str./Gronaustr. Veranstalter: Bündnis »Dortmund gegen rechts«

»The Return of the Killer Tomato«. Freilichtkino im Hof. Filme ohne Budget und ohne Stars in trauter Runde. Heute, 21 Uhr, Berlin, Køpi, Köpenicker Str. 137. Veranstalter: Køpi

»Antikapitalistisches Klimatreffen«. Diskussion. Auf dem Klimatreffen planen wir gemeinsam Aktionen, diskutieren und versuchen, der Klimakrise etwas entgegenzusetzen – nicht durch moralische Appelle, sondern durch gesellschaftliche Veränderungen. Dienstag, 3.8., 19 Uhr, München, Barrio Olga Benario, Schlierseestr. 21. Veranstalter: Barrio Olga Benario

»Heine, Marx und der Kampf gegen den Antisemitismus in Hamburg«. Stadtspaziergang mit Jürgen Bönig. Der Rundgang beginnt in den Resten des Israelitischen Tempels von 1844 und führt zu den Orten, an denen der antikapitalistische Kampf gegen den Antisemitismus begann. Anmeldung erforderlich: anmeldung@rls-hamburg.de. Teilnahmegebühr: 5 Euro. Mittwoch, 4.8., 18 Uhr, Hamburg, Bekanntgabe des Treffpunkts bei Anmeldung. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der Infektionsschutz­maßnahmen statt.