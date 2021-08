Der Medizinmann

Der US-amerikanische Schauspieler Saginaw Grant, ein Medizinmann des indigenen Stammes »Sac and Fox«, ist tot. Grant sei am Mittwoch in Hollywood im Schlaf gestorben, teilte seine Sprecherin Lani Carmichael am Freitag der dpa mit. Er wurde 85 Jahre alt. Das 1936 im US-Staat Oklahoma geborene Stammesmitglied war in den 1980er Jahren zunächst in Werbespots zu sehen, später trat er in TV- und Filmproduktionen auf. Mit Johnny Depp drehte er den Western »Lone Ranger« (2013) und war auch in der Erfolgsserie »Breaking Bad« zu sehen. (dpa/jW)