Urabstimmung: GDL erwartet klares Ergebnis

Berlin. Im aktuellen Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn wird der Ton rauher. »Gemessen an der Stimmung in der Belegschaft könnte der Streik gar nicht lange genug dauern«, sagte GDL-Bundesvorsitzender Claus Weselsky der Bild am Sonntag. Die GDL hatte Anfang Juni die Tarifgespräche für gescheitert erklärt und eine Urabstimmung über Streiks angekündigt. Diese soll am 9. August ausgezählt werden. Weselsky rechnet mit einem eindeutigen Ergebnis für Arbeitsniederlegungen. (dpa/jW)