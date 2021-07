Montage jW

Wachsam bleiben

Zu jW vom 28.7.: »Kommunisten erringen Wahlsieg«

Zweifellos ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein Grund zur Freude – doch sollten wir nicht übermütig werden. Das Quasiverbot der DKP war politisch gewollt, und am Willen der Herrschenden wird sich nichts ändern. Nun werden sie neue Wege suchen. Der springende Punkt ist, dass die Machthaber in diesem System Angst haben. Sie haben Angst, weil sie wissen, dass die Akzeptanz für dieses Gesellschaftsmodell sinkt und es ihnen zunehmend schwerer fällt, den Kapitalismus als alleinseligmachende Ordnung zu verkaufen. Immer mehr Menschen spüren – ohne gleich die DKP zu wählen –, dass diese Ordnung uns alle in eine soziale, ökologische und friedenspolitische Katastrophe manö­vriert. Eine steigende Zahl von Menschen merkt, dass bei ihnen von den »Segnungen« dieser BRD nichts mehr ankommt. Dieser Staat hat für immer mehr Menschen immer weniger zu bieten. Das Selbstbild der BRD, basierend auf Selbstbetrug, Lebenslügen und Selbstbeweihräucherung, kann kaum noch vermittelt werden und funktioniert als Ablenkung zunehmend schlechter. Für die Probleme der Gegenwart hat diese »Werteordnung« keine Lösungen zu bieten, weil sie die Mutter aller Probleme ist. Die Krisen der letzten Zeit zeigten deutlich, dass die Herrschenden weder den Willen noch die Kompetenz haben, die Bevölkerung zu schützen. Selbst den glühendsten Nutznießern und Anhängern dieser Ordnung schwant es, dass der Westen auf dem absteigenden Ast ist. Wenn jetzt mit Repressionen gegen die VVN, ATTAC oder die DKP vorgegangen wird, dann deshalb, weil diese Organisationen alle diese Tatsachen bloßlegen und die richtigen Fragen und Antworten anbieten. Es ist wie beim Kaiser ohne Kleider. Hilflos prügelt dieser Staat nun auf die Kinder ein, die »Er hat ja gar nichts an!« rufen. Die Prügel werden wie in jedem absterbenden politischen System für die Systemkritiker immer brutaler ausfallen. (…)

Ulrich Guhl, Strausberg

Kräfte bündeln

Zu jW vom 28.7.: »Kommunisten erringen Wahlsieg«

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) wurde nun doch noch zur Bundestagswahl zugelassen. Diese Entscheidung ist natürlich richtig! Aber sollten nicht alle linken Kräfte ihre Kräfte bündeln? Ist es nicht so, dass, im Grunde genommen, nur eine Partei von links eine Chance hat, in den Bundestag zu kommen? Ja, es ist nur Die Linke, (…) in der es zum Beispiel die Kommunistische Plattform gibt, die durchaus die Einstellung der DKP vertritt. (…) Wer sich im Klein-Klein verliert, kann auch keine gesellschaftliche Veränderung erwarten! (…)

René Osselmann, Magdeburg

Rassismus bekämpfen

Zu jW vom 29.7.: »Rassisten des Tages: Ganz viele Deutsche«

Mit großer Freude verfolge ich die Olympischen Spiele und habe vor den Leistungen der Sportler aus der ganzen Welt Hochachtung. Mit Bestürzung habe ich die begleitenden Äußerungen des Radsportdirektors Patrick Moster an der Rennstrecke vernommen. Blanker Rassismus und zutiefst menschenverachtend. Seine spontanen und emotionalen Äußerungen lassen auf ein verfestigtes strukturelles rassistisches Denken schließen. Aus Gedanken werden Worte und aus Worten Taten. Im Interview gab sich der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Alfons Hörmann, mit der »billigen« und formalen Entschuldigung zufrieden und wollte keine Konsequenzen daraus ziehen. Da haben aber sowohl Sportler als auch viele Menschen energisch widersprochen und den DOSB zum Handeln »getragen«, also moralisch gezwungen. Der Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer, Rudolf Scharping, wollte noch bis nach den Spielen über mögliche Reaktionen und vielleicht über Maßnahmen nachdenken. Welche den Rassismus tolerierende Offenbarung eines Sportfunktionärs und SPD-Politikers! Rassismus beginnt im Alltag, und dem muss rasch sowie entschieden begegnet werden, man darf ihn nicht durch Nichtstun befördern. Schnelles, angemessenes und deutliches Handeln ist angesichts der Rechtsentwicklung in Deutschland dringend notwendig!

Raimon Brete, Chemnitz

Menschengemacht

Zu jW vom 27.7.: »Aufklärung ausgeblieben«

Weiterwursteln wie immer. Diese Katastrophe ist in dreifacher Hinsicht menschengemacht: Sie war vorhersehbar, denn solche Szenarien lassen sich seit geraumer Zeit simulieren. Vorhersehbarkeit heißt nicht Vorhersagbarkeit! Anhand von Simulationsergebnissen hätte man in gewissem Umfang technische Vorkehrungen treffen können (»Vorsorgeprinzip«). Zum Beispiel die Gefahr von Dammbrüchen an Stauwerken durch geeignete Maßnahmen zu verkleinern. Genau durch die von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) so gelobte föderale und kommunale Zerfledderung der Kompetenzen entstehen und verfestigen sich unübersichtliche und nicht beherrschbare Strukturen. Zweite Ursache: Wie technisch keine bzw. unzureichende Vorkehrungen getroffen wurden, waren die organisatorischen auch nicht adäquat. Ulla Jelpke (Die Linke) hat recht, man müsste halt wollen. Verbindliche zentrale Vorgaben, wie mit solchen Ereignissen umzugehen ist, wären sehr wohl hilfreich. (…) Dritte Ursache: der Klimawandel. Ein Grad höhere Lufttemperatur im Mittel heißt sieben Prozent mehr Wasser in der Luft.

Heinrich Hopfmüller, Stadum

Faschismus besiegt

Zu jW vom 27.7.: »Portugal: Anführer der ­Revolution verstorben«

Zu Ihrem Artikel über den Tod von Otelo Saraiva de Carvalho, den ich sehr bedauere, möchte ich kurz etwas ergänzen. Man hätte vielleicht genauer hervorheben sollen, dass Carvalho eine der letzten langandauernden faschistischen Diktaturen in Europa durch die Nelkenrevolution beendete. Eine hervorragende Tat! Was jedoch später durch die Konterrevolution passierte, hätte diesem großartigen Mann erspart bleiben können.

Liane Holl, per E-Mail