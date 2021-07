Beijing gibt Nachhilfe

imago images/Xinhua Am Montag in Tianjin prangerte Chinas stellvertretender Außenminister Xie Feng (3. v. r.) das US-Hegemoniestreben an

Für einen Diplomaten, noch dazu für einen aus Ostasien, waren das ungewohnt offene Worte. »Die Beziehungen zwischen China und den USA stecken in einer Sackgasse«, warnte Xie Feng, stellvertretender Außenminister Chinas, am Montag bei einem Treffen mit der stellvertretenden Außenministerin der USA, Wendy Sherman, in der chinesischen Hafenstadt Tianjin. Die Ursache sei, dass »einige Amerikaner China als imaginierten Feind« darstellten, in der Hoffnung, »Amerika könne wieder großartig werden und die Pax Americana könne fortdauern«, sofern es nur gelinge, die Volksrepublik »einzudämmen«.

Washington behaupte, es setze sich für Menschenrechte, für eine »regelbasierte internationale Ordnung« ein. Faktisch handle es jedoch – Xie spielte damit auf die willkürliche US-Sanktions- und Kriegspolitik an – nach dem »Gesetz des Dschungels«. Die chinesische Bevölkerung erkenne in der US-Rhetorik sehr klar »den kaum verhüllten Versuch, China in Schach zu halten und zu unterdrücken«: »Wir fordern die USA auf, ihre hochgradig fehlgeleitete Denkweise und ihre gefährliche Politik zu ändern.«

Xies Äußerungen waren deutlich, aber solche Worte fielen nicht zum ersten Mal. Bereits am 18. März, als sie in Anchorage im US-Bundesstaat Alaska mit Washingtons Außenminister Antony Blinken und dem Nationalen US-Sicherheitsberater Jacob Sullivan zusammentrafen, hatten Außenminister Wang Yi und der führende Außenpolitiker der Kommunistischen Partei, Yang Jiechi, die üblichen lautstarken US-Vorwürfe scharf zurückgewiesen. Auf Blinkens Zetern, Beijing störe die »regelbasierte Ordnung« und gefährde damit die »globale Stabilität«, hatte Wang vor laufenden Kameras erwidert, die USA müssten endlich mit »ihrer alten Gewohnheit hegemonialen Verhaltens« brechen und aufhören, »absichtsvoll in Chinas innere Angelegenheiten zu intervenieren«. Yang ergänzte, er denke nicht, dass »die Mehrheit der Länder auf der Welt die Meinung der USA für die internationale öffentliche Meinung halten«: Sie »erkennen es nicht an, dass die Regeln, die von einer kleinen Gruppe Menschen gemacht werden«, als »Fundament für die internationale Ordnung dienen« sollten.

Der öffentliche Widerspruch der chinesischen Spitzendiplomaten kam damals unerwartet und machte weltweit Schlagzeilen. Und er beschäftigt die Szene der Regierungsberater, der Beobachter und Experten bis heute. Zielen die chinesischen Diplomaten, wie nach dem Treffen in Tianjin etwa die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei mutmaßte, mit ihren Äußerungen vor allem auf das chinesische Publikum, um Punkte im eigenen Land zu sammeln? Oder geht es Beijing vielmehr einfach darum, wie jüngst Scott Kennedy vom Washingtoner »Center for Strategic and International Studies« (CSIS) argwöhnte, unbequeme Kritik des Westens an seiner Innenpolitik zum Schweigen zu bringen?

Eine tiefer greifende Antwort hat Ende Juni Yan Xuetong vorgelegt, Dekan des »Institute of International Relations« an der renommierten ­Tsinghua-Universität und ein auch im Westen geschätzter Publizist. Die Volksrepublik habe in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten unterschiedliche Entwicklungsstadien durchlaufen, schrieb Yan in dem US-Fachblatt Foreign ­Affairs: Sie habe sich aufgerichtet, sie sei wohlhabend geworden – noch nicht so wohlhabend wie der Westen, was sich etwa an der Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung zeige, aber immerhin. Nun gehe es darum, »stark zu werden«. Mit Blick auf den Abstieg der Vereinigten Staaten peile Beijing eine multipolare Weltordnung an, mit den Beziehungen zwischen den USA und China im Kern.

Das aber bedeutet: Wenn China »zur Großmacht aufsteigt«, dann ist das »nicht vereinbar mit nicht hinterfragter US-Dominanz«, fuhr Yan fort. »Einseitige Entscheidungen Washingtons« und seiner diversen Verbündeten seien nicht mehr praktikabel. Beijing werde keine Regeln mehr akzeptieren, »die die Vereinigten Staaten ohne Abstimmung mit China setzen«. Washington werde Meinungsunterschiede akzeptieren müssen, anstatt stets anderen seine Auffassung zu oktroyieren. Dass die Volksrepublik auf Gleichbehandlung und wechselseitigen Respekt dringe, zeige sich beispielsweise an ihrer Sanktionsstrategie, die äußerst scharfe Reaktionen auf Dominanzgebaren vorsehe. Als die Regierung von Donald Trump im Dezember 2020 sich über Chinas Politik in Hongkong beschwerend Sanktionen gegen 14 Chinesen verhängt habe, da habe Beijing Anfang 2021 mit Sanktionen gegen 28 US-Amerikaner reagiert.

Chinas Bestehen auf Gleichbehandlung hat auch die Ereignisse rund um das Treffen am Montag in Tianjin geprägt. Die Begegnung wäre beinahe noch abgesagt worden, weil Washington darauf bestand, Sherman müsse mit einem anderen stellvertretenden Außenminister verhandeln, nicht mit Xie. Dieser war aus chinesischer Sicht jedoch der Geeignetste, da er nicht nur als Experte für öffentliche Diplomatie gilt, sondern auch über umfangreiche Erfahrungen in und mit Washington verfügt. Den Disput konnte Beijing für sich entscheiden. Außenminister Wang, mit dem Sherman schließlich auch noch zusammentraf, hatte das chinesische Anliegen schon am Wochenende vorab so zusammengefasst: »Wenn die Vereinigten Staaten es nicht gelernt haben, andere Länder als ebenbürtig zu behandeln, dann haben China und die internationale Gemeinschaft die Pflicht, den USA dabei Nachhilfe zu geben.« Ein Erfolg dieser Bemühungen wäre aus chinesischer Sicht wohl die zentrale Voraussetzung für die Rückkehr zur gewohnten stillen Diplomatie.