Nachschlag: Alles Verbrecher?

NDR/Telepress Claus Theo Gärtner mimte den Bundeswehr-Feldwebel und Cilla Karni dessen Frau im vom NDR nun erneut gezeigten 81. »Tatort« von 1977

Bei der Jagd auf einen Militärspion (Ost) bzw. dessen Zuträger wird die Hannoveraner Kripo von einem Militärspion (West) unterstützt. Die Wiederholung der 81. »Tatort«-Episode »Das stille Geschäft« aus dem Jahr 1977 lief beim NDR in der Nacht zu Mittwoch. Darin fallen Hauptkommissar Brammer (Knut Hinz) ein in Ostberlin gefertigter BRD-Ausweis sowie ein entwendetes Steuermodul für einen Kampfpanzer der Bundeswehr in die Hände. Hinzugezogen wird ein Major des Militärischen Abschirmdienstes.

Es sinnieren deutsche Beamte über das von Anonymität und Geheimniskrämerei geprägte Leben als Spion. Für den einen sind die Kundschafter – wie sie in der DDR genannt wurden – Verbrecher. Brammers Kollege fragt, ob die zehntausend Männer, »die für uns im Ostblock« in ähnlicher Position tätig seien, auch Verbrecher wären. Gute Frage. Das tatsächliche Wirken der Aufklärung bei Bundeswehr und NATO durch Behörden der DDR wurde erst nach 1989 deutlich. (fo)