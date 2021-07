Ein Akt der Rache an der Kunstwelt

imago stock&people Enfant terrible, vielleicht sogar ein Paria der Londoner Kunstwelt zwischen den Kriegen: Wyndham Lewis

Der Autor, Maler und Theoretiker Wyndham Lewis (1882–1957) war ein Enfant terrible der Londoner Kunstwelt, vielleicht sogar ein Paria. Und daran trug er, als zutiefst zwiespältige Persönlichkeit, zu gutem Teil selbst die Schuld. Einerseits sympathisierte er mit dem Faschismus, andererseits spottete er darüber. Antisemitismus und Rassismus finden sich bei ihm genauso wie Apotheosen des Judentums oder schwarzer Menschen. Von diesen Gegensätzen ist auch sein 1930 erschienener Roman »Die Affen Gottes« geprägt, den der Diaphanes-Verlag in der Übersetzung von Jochen Beyse und Rita Seuß erstmalig in deutscher Sprache vorgelegt hat. Der Verlag bewirbt das Buch als ein »mit unerhörtem Furor dargebotenes Gesellschaftspanorama« und vergleicht es mit dem »Ulysses« von James Joyce (ein Buch, das Lewis im Joyce-Kapitel seines kulturtheoretischen Wälzers »Time and Western Man« selbst ein wenig verhöhnt hatte).

Nun ist es richtig, dass Lewis ­stilistisch ein wahres Feuerwerk abbrennt mit ausufernden Beschreibungen, unglaublicher Detailverliebtheit, Collagetechniken und zahllosen literarischen Zitaten und Anspielungen, die dankenswerterweise durch Hunderte von Anmerkungen aufgeschlüsselt werden. Die Edition selbst ist also unbedingt verdienstvoll, die Arbeit der Übersetzer herausragend. Aber gleichbedeutend mit dem »Ulysses«, einem der wichtigsten Prosawerke des 20. Jahrhunderts? Das sicherlich nicht.

Thema und Angriffspunkt dieser grellen Satire ist Londons saturierte Künstlerboheme der 1920er Jahre. Es geht hier also um einen sehr speziellen Ausschnitt der Wirklichkeit, der zudem von persönlicher Rachsucht diktiert ist, »ein brachialer Ausdruck von Ressentiment«, wie es der Literaturwissenschaftler Paul Edwards in seinem ebenso guten wie zwingend erforderlichen Nachwort zum Roman »Ein Lachen wie eine Bombe« formuliert. Lewis zeichnet überaus negative Porträts seiner Zeitgenossen und Künstlerkollegen, etwa des adligen Geschwisterterzetts Sitwell (Edith, Osbert und Sacheverell) und des Bloomsbury-Zirkels um Virginia Woolf, die hier allerdings nicht auftaucht. Auch eine Reihe von direkten Freunden und Mäzenen kriegt ihr Fett ab, was in der Realwelt zu zahlreichen Entzweiungen führte. Den Ausschluss aus der Kunstszene, auf den Lewis mit diesem Buch reagierte, forcierte das natürlich zusätzlich. Um 1914 war der Autor und Maler ein Protagonist der britischen Avantgarde gewesen, unter dem Stichwort »Vortizismus« (von »vortex«: Wirbel, Sturm) in Ästhetik und Habitus stark vom italienischen Futurismus beeinflusst, malte Lewis und gab die Zeitschrift Blast heraus (deren Layout übrigens vom Diaphanes-Einband kundig kopiert wird), in der u. a. auch Ezra Pound und T. S. Eliot publizierten. Es erschienen allerdings nur zwei Nummern. Lewis ging 1916 als Artilleriesoldat in den Krieg, und als er, wohl stark traumatisiert, wiederkehrte, hatten in der Londoner Kunstwelt andere, mildere Strömungen die Oberhand gewonnen. Er blieb marginalisiert. Sein Atelier konnte er nicht halten und gab die professionelle Malerei zeitweise auf, widmete sich umfangreichen Studien in der Bibliothek des British Museum.

Ein Ergebnis dessen war nun »Die Affen Gottes«. In dem Buch wettert er gegen reiche Möchtegernkünstler, die sich wie im Falle des minderbegabten Dick Whittington gleich zehn Ateliers halten können. Der Plot ist denkbar reduziert: Eine Hauptfigur ist der vieldeutige, leicht homophile Horace Zagreus, Sprachrohr des ominösen ästhetischen Theoretikers und Aktivisten Pierpoint, von dem immer nur gesprochen wird, der selbst aber nie in Erscheinung tritt. Zagreus schickt den hünenhaften, aber bis zur Verblödung zartbesaiteten Jungspund Dan Boleyn zu ausgesuchten Gestalten der Londoner Bohemekreise, die von Zagreus/Pierpoint als »Affen« bezeichnet werden, sein Auftrag ist, seine Erfahrungen in Tagebuchform festzuhalten. Dan gerät an reiche Kunstdilettanten, sterbenslangweilige Teerunden blasierter Greisinnen und eine Kampflesbe. Das ist alles maximal opulent und fraglos ingeniös geschildert, aber auch eiskalt, mit menschenverachtendem Hohn, streckenweise ein Hasspamphlet ersten Ranges.

Der abgefeimte, jüdische Literat und Pornoproduzent Ratner, die Assoziation »Rat« (Ratte) wird im späteren Verlauf von Lewis selbst mehrfach ins Spiel gebracht, ist mit so unbestreitbar antisemitischen Zügen skizziert, dass die Lektüre schon schwerfällt. Für identitätspolitisch bewegte Geister ist sie gleich gar nicht zu empfehlen, denn auch der historische Abstand rettet Formulierungen wie diese nicht: »Sofort bleckte der Neger eine Reihe kalkweißer Schneidezähne (die bedachtsamere Wilde sich ausschlagen, um nicht wie Tiere auszusehen).« Mit Figurenrede (wie andere Rezensenten suggerieren wollten) hat das nichts zu tun – Paul Edwards spricht in seinem Nachwort sehr richtig davon, dass der Roman von »einem antisemitischen Unterstrom« durchzogen sei, dass die »zur Schau getragenen Vorurteile teilweise widerlich« wirkten. Auch wenn Lewis im weiteren Verlauf dann wiederum ein Loblied auf die Juden singt und in einer anderen Schrift die Kultur der Schwarzen hochpreist, die Sätze in den »Affen Gottes« stehen nun mal so da.

Dans seltsame Odyssee durch Ateliers und Tea Rooms ist dabei alles andere als kurzweilig, nur zu oft gestaltet Lewis Öde und Monotonie mit öden und monotonen Mitteln, endlosen, redundanten Dialogen etwa, um zu erweisen, wie geistlos das Gespräch der Geistlosen doch sei. Auch die seitenlangen ­ästhetischen Exerzitien, die Dans Meister Zagreus in Einzelrede absondert, sind häufig ermüdend. Seinen Höhepunkt findet das Buch mit dem zwölften von 13 Teilen, einem 300 Seiten langen Kapitel, das »Lord Osmunds Fastnachtparty« erzählt, ein mondän-skurriles Kostümfest, das immer wieder ins Surreale zu kippen scheint. Mit Lord Osmund ist Osbert Sitwell gemeint, ihm und seinen Geschwistern wird hier ein unrühmliches Denkmal gesetzt. Trotz allem gewinnt der Roman in diesem zentralen Bauteil doch an Humor und Farbe. Der kalte Zorn weicht hier mitunter einer lässigeren Ironie. Sprachlich ist es meisterlich, was Lewis aufbietet, wenngleich die zahllosen literarischen Zitate schon etwas gewollt herüberkommen. Aus dem Material selbst heraus entwickelt sich dafür keine Notwendigkeit. Alles in allem – ein zwiespältiger Eindruck.