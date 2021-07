Nachschlag: Auf Schmusekurs

Felix Kästle/dpa Friede, Freude, Eierkuchen bei einem Gottesdienst der »Querdenker« am Ufer des Bodensees (Kontanz, 4.10.2020)

Ein fröhliches Bild von den Coronaleugnern vermittelte das »Magazin für politische Literatur« des Deutschlandfunks bei der Vorstellung des von Sven Reichardt herausgegebenen Buches »Die Misstrauensgemeinschaft der Querdenker«. Das sei interessant, dass beim Gipfeltreffen der Esoteriker am 3./4. Oktober 2020 in Konstanz gar keine Ressentiments gegenüber den Autoren der Studie zu spüren gewesen seien. Als die Befragten gemerkt hätten, dass sie keine Vertreter der Presse vor sich hatten, hätten sie bereitwillig drauflosgeplaudert, resümiert Rezensent Conrad Lay. Anders als beim vorhergehenden »Sturm auf den Reichstag« sei es auch unmöglich gewesen, die Interviewten in ein Rechts-Links-Schema einzuordnen. »Kriegsflaggen« seien unerwünscht gewesen, an die Hygieneauflagen sei regelmäßig erinnert worden – nur hätten die Veranstalter »verschmitzt« die »Verliebten« aufgefordert, ihre Umarmungen nicht zu vergessen. Fazit: Wer echte Rechte und Neonazis sehen will, muss schon in den Osten fahren! (jt)