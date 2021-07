Gegenwärtige Literatur

Die Autorin Leïla Slimani (39, »Dann schlaf auch du«, »Das Land der anderen«) hält in diesem Jahr die Eröffnungsrede des Internationalen Literaturfestivals in Berlin. Das kündigten die Veranstalter am Dienstag an. Die französisch-marokkanische Schriftstellerin soll etwa darüber sprechen, was es für sie als Frau bedeute, in unserer Gegenwart zu schreiben. Vom 8. bis 18. September stehen viele Autorinnen und Autoren im Programm, darunter der Schweizer Christian Kracht (»Eurotrash«), die deutsche Autorin Judith Hermann (»Daheim«) und die US-Amerikanerin Ottessa Moshfegh (»Der Tod in ihren Händen«). (dpa/jW)